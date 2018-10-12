Таблетки для снижения давления могут быть очень опасны

Использование таблеток для снижения давления может нанести серьезный вред здоровью, - причем, наибольшую опасность подобные средства представляют для тех, кто привык заниматься самолечением.Медики бьют тревогу в связи с тем, как легко люди принимают медикаменты, влияющие на состояние артериального давления. В частности, медработник предостерегли от самовольного назначения себе мочегонных средств, выводящих из организма воду и соль. Самолечение ими может «подарить» человеку подагру или импотенцию, отметили врачи.Если же в составе таблеток для понижения давления есть бета-блокаторы, то такие средства категорически не подойдут астматикам и людям с другими заболеваниями органов дыхания, предупредили научные специалисты. Также осторожно нужно обращаться со средствами, расширяющими кровеносные сосуды – эти препараты могут вызывать у людей физический дискомфорт, слабость, головокружение.Медики советуют учиться «слушать» свой организм и замечать любые изменения в состоянии. При симптомах ухудшения людям, принимающим препараты, следует постепенно понижать дозу принимаемых препаратов, чтобы тем не вызвать повышения плотности токсинов в крови, с которым связаны серьезные нарушения в работе организма вплоть до развития инфарктов и инсультов.Гипотоники с «родным» пониженным давлением не имеют такого высокого риска инфаркта и инсульта, как гипертоники, говорят специалисты. Но и методы лечения хронической гипотонии разработаны хуже, в то время как жизнь при пониженном давлении может быть весьма проблематичной.По словам врачей, следует избегать стрессов и тренировать психику, чтобы быть лучше к ним подготовленными. Именно отрицательные эмоции часто становятся решающим фактором, провоцирующим резкое и сильное снижение артериального давления, подчеркнули эксперты.