Витамин В защищает от деменции

Роль минералов и витаминов крайне важна для организма. Низкий уровень полезных веществ вредит здоровью, способствует возникновению серьезных заболеваний, приводит к преждевременной смерти. Недостаток микро- и макроэлементов часто становится причиной ухудшения работы мозга, снижения когнитивных способностей и последующего развития деменции. Предотвратить слабоумие, наступающее из-за атрофии серого вещества, уверены специалисты университета Вашингтона (США), поможет пополнение организма витамином В.Он снижает уровень аминокислоты (гомоцистеина), продуцируемой телом, в плазме. Специалисты рассказали МедикФоруму об исследовании, проводимом в течение двух лет. Витамин В связан с возникновением сердечных недугов, инсультов, а также с развитием болезни Альцгеймера. Высокий показатель аминокислоты способствует уменьшению объема мозга и провоцирует атрофию серого вещества. Справиться с негативным воздействием на организм гомоцистеина путем снижения его количества и предотвратить деменцию поможет витамин В.Как выяснили американские исследователи, замедлить сокращение объема мозга поможет специальный коктейль. В состав чудодейственного средства входит 0,8 миллиграмм фолиевой кислоты, 20 миллиграмм витамина В6 и 0,5 миллиграмм витамина В12. Такая смесь оказывает позитивный эффект на функционирование мозга и предотвращает развитие слабоумия. Доказательство тому эксперты получили после сканирования мозга исследуемых, и проанализировав тесты на когнитивные способности. Специалисты отмечают, что для каждого человека индивидуально должна быть определена оптимальная доза, подходящая ему лично и оказывающая максимально полезное воздействие в процессе борьбы с деменцией.