Иглоукалывание не поможет женщине забеременеть

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Во многих клиниках по лечению бесплодия пациентам предлагают сеансы иглоукалывания. Однако исследование показало, что эта популярная разновидность китайской традиционной медицины неэффективна.Растущее число центров по лечению бесплодия наряду с традиционной медициной предлагает своим пациентам разные виды альтернативного лечения, включая акупунктуру или иглоукалывание. Кроме того, желающим забеременеть женщинам и их мужьям советуют пройти через массаж, осознанную медитацию и даже разного рода травяные препараты, которые якобы сделают вероятность зачатия выше. И всё-таки иглоукалывание считается самой популярной разновидностью альтернативной медицины. Эта традиционная древняя китайская практика включает помещение стерильных иголок в различные точки тела для манипуляций «чи» или потоком энергии. Акупунктуру используют во многих медицинских учреждениях для борьбы с болью в нижней части спины, головными болями и артритом.Исследования показывают, что в некоторых случаях иглоукалывание действительно может снизить болевой симптом, хотя действенность этой методики сопоставима с эффектом плацебо.Что же касается клиник по лечению бесплодия, то здесь продвигается идея о том, что акупунктура увеличивает приток крови к определенным точкам женского тела, и это якобы повышает шансы на имплантацию эмбриона при экстракорпоральном оплодотворении. Несмотря на столь смелое заявление, каких-либо серьезных научных исследований, которые бы его подтверждали, не существует.В журнале Американской медицинской ассоциации опубликован отчет ученых о результатах исследования, которое показало, что акупунктура неэффективна при использовании ЭКО. 848 женщин из Австралии и Новой Зеландии проходили через экстракорпоральное оплодотворение. Их средний возраст составил 35,4 года. Какая-то часть женщин наряду с традиционными манипуляциями получала акупунктуру, а какая-то часть - ненастоящее иглоукалывание, при котором иголки помещались произвольно в любые места тела без всякой лечебной цели. Выяснилось, что в той и в другой группе женщин эффективность ЭКО составила одинаковые 18%.