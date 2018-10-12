Ученые не знают, является ли зевота заразной и почему

Учёные всё ещё не полностью уверены, является ли зевота заразной. Между тем многочисленные исследования показывают, что люди начинают зевать более охотно, если видят, как этим занимаются другие.Наука уже давно выдвинула гипотезу о том, что зевота заразна, и когда мы видим перед собой зевающего человека, то на уровне психологических рефлексов начинаем зевать сами. Однако, каким образом эти рефлексы работают, психологи до сих пор точного представления не имеют. "Если говорить кратко, то мы не знаем, почему зевота заразна, - говорит Мередит Уильямсон, профессор из Texas A&M College of Medicine. - Исследования предполагают, что зевота лишь сигнализирует о потребности во сне, но теперь есть мнение о том, что это способ коммуникации, который свидетельствует о скуке".Еще одна теория говорит о том, что заразность зевоты объясняется чувством эмпатии, и люди с высоким уровнем этого чувства зевают более активно, если наблюдают за теми же действиями других, по сравнению с людьми, у кого эмпатия не развита. Также, заразность зевоты не проявляется у людей с психическими расстройствами, которые вообще не способны никому сопереживать. К примеру, исследования продемонстрировали, что подобного рода зевоты не наблюдается у людей с шизофренией или расстройствами аутистического спектра.Ученые также подчеркивают, что у детей моложе 4 лет и у людей пожилого возраста ответная зевота наблюдается реже. По мнению некоторых психологов, зевота может быть способом коммуникаций без слов, при этом она не является уникальной для человека. У некоторых разновидностей приматов и даже собак наблюдается зевота в ответ на аналогичные действия своих собратьев. Более того, собака может даже зевнуть в том случае, если то же самое сделает ее хозяин.