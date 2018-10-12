Специалисты нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – одно из самых распространенных заболеваний нервной системы и связано с отмиранием нейронов мозга. Недуг характерен, в большей мере, для людей пожилого возраста. Замедлить развитие серьезной болезни, чтобы уменьшить ее негативные последствия, предложили эксперты из лаборатории иммунологии и вирусологии Курчатовского института. По мнению исследователей, этого добиться можно путем применения комплексной терапии с применением различных методов лечения болезни Альцгеймера.Заболеванию больше подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Их организм не противодействует воспалению, которое в итоге поражает периферические области нервной ткани и распространяется по организму, переходя на головной мозг. Болезнь Альцгеймера негативно влияет на когнитивные способности человека и в большинстве случаев становится причиной развития старческого слабоумия.На ранних стадиях недуга в нейронах накапливаются в большом количестве бета-амилоидные пептиды, способствующие развитию бляшек, а они нарушают нормальное функционирование синапсов. За производство бета-амилоидов ответственен фермент BACE1, и именно на его купирование направлены многие современные методы лечения болезни Альцгеймера. Однако данный способ может быть опасным для человека, так как BACE1 задействован во многих жизненно важных биологических процессах.Специалисты из Курчатовского института путем экспериментов определили, что использование комплексной терапии с применением препаратов на основе белковых молекул, схожих по структуре с естественными нейротрофинами, задерживает процесс развития болезни, продлевая период до наступления в мозге необратимых процессов, приводящих к деменции. Данные белки защищают и восстанавливают поврежденные клетки мозга.