Простые способы есть побольше цельнозерновых продуктов

Все мы слышали о том, насколько цельнозерновые продукты полезны для здоровья человека. Эксперты назвали несколько простых способов, которые позволяют включать эту пищу в свой рацион.У цельнозерновых продуктов огромное множество преимуществ для здоровья. Такие злаки, как ячмень, овёс, коричневый рис и рожь помогают похудеть, снижают риск болезней сердца и диабета, как показывают исследования. Известно, что цельнозерновые эффективно сражаются с воспалительными процессами, а употребление всего трех порций диетических волокон в день связано с уменьшением риска смерти от рака и респираторных, а также инфекционных заболеваний. И всё-таки для многих из нас включение цельнозерновых продуктов в привычное питание не кажется простой задачей. Что делать, если мы к ним не очень привыкли?На самом деле, можно довольно быстро приготовить вкусную тарелку овсяной каши, даже если с детства мы не слишком любим геркулес. Просто добавьте в кашу побольше фруктов и орехов, чтобы чуть изменить привычный вкус и сделать его более полезным. Вместо традиционных макарон или картошки попробуйте употреблять мясные изделия с овощами или коричневым рисом. Кстати, коричневый рис является отличной заменой белого риса, и по вкусу они почти не различаются.Эксперты в области здорового питания настоятельно советуют хотя бы один раз в жизни приготовить самостоятельно или купить в магазине пасту, сделанную из цельнозерновой пшеницы, а не из обычной пшеничной муки. Вполне возможно, что вкус этого блюда покажется вам необычным и даже более привлекательным. Нечего и говорить о том, что подобная паста гораздо полезней для здоровья. Ну а советовать россиянам почаще употреблять чёрный хлеб, приготовленный из ржаной муки, нет нужды - у нас этот продукт заслуженно и давно любят. Только выбирайте те разновидности хлеба, которые были приготовлены из цельных зерен ржи.