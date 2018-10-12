ТОП-6 продуктов, которые являются самыми сытными

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Специалисты советуют употреблять в пищу определенные продукты, чтобы не испытывать проблем с постоянно приподнятым аппетитом, заставляющим слишком много есть и полнеть.Диетолог Людмила Бабич рассказала о том, что частые приступы голода одолевают людей, организму которых не хватает витаминов и микроэлементов. Специалист отметила, что по этой причине важно употреблять овощи и фрукты – это главные источники витаминов, они защищают от резких вспышек аппетита.Одним из таких продуктов, чье употребление обеспечивает сразу длительное чувство сытости, по словам диетолога, являются апельсины. Эксперт объяснила свой выбор: в апельсинах мало калорий, но при этом много клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости и благоприятно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Кроме того, апельсины – это кладезь полезнейших витаминов и микроэлементов. Для перекусов в течение дня эксперт порекомендовала выбирать именно этот фрукт.Среди самых сытных продуктов почетное место занимает авокадо. Сочетание растворимой клетчатки и мононенасыщенных жиров в составе его мякоти способствует длительному ощущению наполненности желудка.Также от приступов аппетита и злоупотребления калориями помогают горох, фасоль, нут и чечевица. Бобовые отличаются богатым содержанием растительного протеина, клетчатки и сложных углеводов – этот «букет» дает заряд энергии и долго усваивается, что и обеспечивает чувством сытости сразу на много часов.