Назван специя, которую нужно употреблять ежедневно
Известно, что корень куркумы – мощный антиоксидант, а сама специя богата кальцием, железом, витаминами С и группы В, йодом, фосфором, эфирным маслом, лактоном и другими ценными компонентами.
Кроме того, куркума превосходно «чистит» наш организм, выводя шлаки с токсинами и поддерживая в кишечнике нормальную микрофлору.
Также куркума может содействовать снижению кислотности желудочного сока, так что ей не стоит пренебрегать людям с язвой желудка.
Диабетикам она помогает бороться с лишним сахаром в крови. Если имеются заболевания суставов, куркума тоже может помочь облегчить симптомы. Кроме того, куркума действует как гепапротектор, что принципиально важно при заболеваниях печени.
Множество полезных функций делают эту пряность в сущности почти незаменимым снадобьем. Куркума проявляет себя как мощное противовоспалительное и антисептическое средство, стимулирует выработку желудочных ферментов, улучшает пищеварение, помогает сбрасывать лишний вес. В результате потребления куркумы калории из съеденной пищи будут трансформироваться не в жир, а в энергию.
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