4 привычки, защищающие от онкологических болезней

Регулярное употребление «правильных» с точки зрения онкологии продуктов снижает опасность возникновения рака.В очередной раз со стороны врачей-онкологов прозвучало мнение о том, что лучшая профилактика болезни – это здоровое питание. Что лучше есть, а от чего стоит отказаться по мнению специалистов?В первую очередь научные работники рекомендуют употреблять меньше красного мяса и особенно продуктов его промышленной переработки. Ученые сразу из нескольких стран – Британии, Германии и Японии – смогли установить, что вегетарианцы болеют раком в два раза реже, чем мясоеды. Даже такое любимое диетологами мясо как индейка содержит в себе вещества, способные быть для организма канцерогенами, заключили исследователи.Мясу ученые рекомендуют предпочитать блюда из рыбы. Наиболее полезны ее морские виды, и не только потому, что в них содержатся знаменитые жирные кислоты Омега-3. По словам специалистов, треска, палтус и хек являются великолепными источниками йода, который обладает свойством препятствовать развитию злокачественных опухолей.Одним из самых эффективных способов защиты от рака с помощью питания является ежедневное употребление растительных продуктов, не подвергаемых значительной термической обработке, - овощей, фруктов, зелени. Согласно имеющимся научным данным, употребляя такие продукты в объеме полкилограмма в день, личный риск рака можно снизить в два раза.Наконец, защиту от злокачественных опухолей обеспокоивает отказ от алкоголя и табака.«Полный отказ от табака и спиртного сокращает вероятность возникновения онкологических заболеваний до 70%», - постулировали исследователи.