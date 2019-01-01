Сладости, способные вызывать рак

Американские специалисты сообщили, что популярные лакомства могут спровоцировать развитие рака. По словам ученых, опасность таких сладостей в том, что они содержат в себе разнообразные ингредиенты из числа искусственных химических соединений.Самыми опасными для человеческого здоровья, как отмечают ученые из США, являются сладкие продукты в состав которых входит добавка E129 - пищевой краситель, придающий изделиям кондитерского производства красные оттенки. В отчете исследователей указано, что этот краситель добывают из продуктов нефтепереработки, и для человеческого организма она является канцерогеном, то есть веществом, провоцирующим аномальную активность клеток и возникновение злокачественных опухолей.Где особенно много вредного красителя? Один из его богатых источников – это красные мармеладные мишки. Эксперты порекомендовали воздержаться от покупки этой сладости, тем более для детей.Также, по словам ученых, E129 щедро добавляется производителями в сиропы для мороженого (обычно имеющие ягодный вкус). Специалисты посоветовали избегать продукции, которая подразумевает использование всевозможных дополнительных добавок для улучшения вкуса – сиропов, подлив, топингов. Любителям того же мороженого следует отдать предпочтение простому белому мороженому, а в виде добавочных компонентов к нему использовать свежие фрукты или ягоды, либо домашние варенье или джем без искусственных наполнителей.Исследователи отметили, что не только Е129, но и другие красители и консерванты могут быть канцерогенными веществами по отношению к человеческому организму, которые при попадании в него повышают вероятность появления онкологических заболеваний. В особенности много таких ингредиентов в газированных напитках. В этом плане крайне нежелательной для употребления научные специалисты считают всем известную «фанту».