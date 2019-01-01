Лучшие продукты от артрита по мнению врачей

Ученые рассказали о том, какие продукты необходимо употреблять при остеоартрозе, являющемся самой распространенной формой артрита. При заболевании остеоартрозом разрушается внутрисуставной хрящ, что влечет за собой болезненные изменения и в других частях сустава, а также в окружающих сустав мышцах и связках.Научные специалисты составили список продуктов, которые необходимо употреблять для профилактики развития артрита, а также в тех случаях, когда уже имеются начальные признаки заболевания. В частности, по мнению исследователей, тем людям, у которых имеются хронические проблемы с суставами, следует заботиться о том, чтобы организм получал достаточным количеством антиоксидантов, поскольку эти вещества особенно эффективно помогают ему быть устойчивым к действие воспалительных процессов. К продуктам, богатым антиоксидантами, относятся красная фасоль, грецкие орехи, чернослив, оливковое масло, кофе и какао и другие.Кроме того, эксперты порекомендовали при проблемах с суставами употреблять продукты с пребиотиками, такие как чеснок, лук, спаржа. Также для людей, склонных к артриту, важны продукты с полезными бактериями, к которым относятся натуральные йогурты, сыр, творог, квашеная капуста.На обед медики советуют есть каши и конкретно овсянку. Еще необходимо употреблять в пищу жирную рыбу, содержащую большое количество Омега-3 – эти вещества из разряда жирных кислот способствуют уменьшению боли в суставах.Остеоартроз является вторым по частоте фактором наступления инвалидности после сердечно-сосудистых заболеваний. На сегодняшний день это самое распространенное заболевание опорно-двигательного аппарата, по статистике, в России им страдает 10–12% населения.