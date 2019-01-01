Врачи назвали один из самых полезных напитков для кишечника

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Названы уникальные свойства лимонного сока.Ты не поверишь, но обычный лимонный сок обладает чудесными свойствами! Все знают, что в лимонном соке есть витамин С.Оказывается, в лимоне целый кладезь полезных веществ, которые помогают предотвратить гипертонию, сахарный диабет, расстройство желудка и другие недуги, а также уменьшают температуру тела.Потеря весаПоследние исследования доказывают, что лимонный сок разными способами защищает наше здоровье. В лимоне содержатся пектиновые вещества, а также клетчатка, необходимая при лечении заболеваний кишечника. Пектин, в свою очередь, стимулирует здоровый процесс потери веса.В этом цитрусе также содержится очень полезная лимонная кислота, которая принимает участие в очищении организма от шлаков.Проблемы с кожейАнтиоксиданты, содержащиеся в лимонном соке, разглаживают морщины, удаляют возрастные пятна и шрамы. Они также очищают кровь, обеспечивая здоровый и сияющий цвет лица.Очищение организмаСочетание лимонного сока и воды способствует мощной дезинтоксикации. Вещества, содержащиеся в лимоне, помогают восстанавливать ткани нашего организма.Хорошая работа кишечникаЛимонный пектин усиливает работу кишечника и помогает очищать толстую кишку. Используй лимон также в качестве мощного антибактериального средства!Нормализация кислотно-щелочного балансаВыпивай стакан теплой лимонной воды утром, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. Лимоны имеют свойство создавать щелочную среду в организме.Улучшение пищеваренияЛимонный сок стимулирует выработку желчи и таким образом улучшает пищеварение.Устранение дисбактериозаБлагодаря своим антибактериальным свойствам, лимонный сок предотвращает дисбактериоз и приостанавливает размножение вредных бактерий.Обезболивающие свойстваЛимонный сок снимает боль и воспаление, это особенно полезно для коленных суставов.Схема приема лимонного сокаВозьми один стакан с оливковым маслом, если нет такового можно использовать подсолнечное (сырого отжима). Затем второй стакан с свежевыжатым лимонным соком. Сделай один или два глотка масла и запей столькими же глотками сока.Минут через 15 или 20 процедуру нужно повторить, и так несколько раз, пока не выпьешь все масло и сок. Спокойно садись и смотри телевизор или читай книгу.Если у тебя обнаружены какие-либо заболевания пищеварительного тракта, употреблять такой сок категорически запрещено!