Врачи подсказали, какой овощ противопоказан больным сахарным диабетом

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Врачи рассказали, кому вредно есть тыкву.Супер-овощ осени – невероятно вкусный и способный спасти от опасных недугов. Обычная тыква поможет противостоять гриппу, омолодить кожу и даже вывести радионуклиды из организма.Как же готовить тыкву, чем еще полезна, и главное – кому ее нельзя есть.Что можно приготовить из тыквыУкраинский огород без тыквы представить сложно, как и осенний рацион без тыквенной каши c пшеном. Рецептов национальная кухня имеет десятки. Тыкву готовят с луком и чесноком, добавляя приправы по вкусу. Или без соли, зато с крупой или рисом, на молоке. Тыкву фаршируют гречкой, грибами и мясом. Даже рестораны включают в меню десерты или крем-супы, оригинально украсив их. Есть и кексы, и пирожки, сладости с кунжутом и тушеные яблоки.Чем полезна тыква"Тыква богата каротиноидами. Эти вещества защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха, нитратов и пестицидов, которые мы потребляем с другими продуктами. В оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, П; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. А имеющаяся в тыкве клетчатка мягко очистит кишечник", – говорит диетолог Людмила Гончарова.Кому нельзя есть тыквуСпециалисты рекомендуют употреблять не более 300 г продукта в готовом виде один раз в три дня. При этом крайне важно, не забывать, что тыква преимущественно сладкая. Поэтому для некоторых противопоказана."Тыква противопоказана для людей с сахарным диабетом. Первого, второго типа – неважно. Ее нежелательно употреблять и тем, кто страдает от ревматоидного артрита, артроза, подагры", – подчеркивает Людмила Гончарова. Чтобы не навредить себе, при любых сомнениях, следует проконсультироваться у врача.