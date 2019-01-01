Диетологи подсказали, как "сбросить" 5 кг за неделю

Эксперты рассказали о преимуществах диеты "6 лепестков".В старом советском мультфильме лепестки цветика-семицветика выполняли желания маленькой девочки, а диета "6 лепестков" может исполнить твое желание - похудеть на несколько килограммов и избавиться от жира на животе.Как действует диета "6 лепестков"Не будем тебя обманывать: если ты весишь далеко за 80, то такие короткосрочные диеты - не лучший вариант для похудения. Это не здорово и может только навредить фигуре в долгосрочной перспективе. Но, если ты за отпуск позволила себе не заниматься спортом и кушать все, что душе угодно, то эта диета поможет сбросить то, что ты набрала и вернет тебя в привычное русло здорового питания.Диета "6 лепестков" помогает похудеть на 3-6 кг в зависимости от изначального веса и способа жизни. Естественно, подкрепляя диету упражнениями для похудения ты добьешься лучших результатов.Принцип в том, что каждый "лепесток" (то есть день) ты меняешь рацион питания. Получается 6 монодиет подряд с конкретным набором продуктов.Еще один момент: диета не подходит веганам и вегетарианцам, так как на ней чередуются белковые дни с углеводными и придется есть много мяса, рыбы и молочных продуктов.Последовательность дней диеты "6 лепестков":рыбный;овощной;куриный;злаковый;творожный;фруктовый.Путем углеводно-белкового чередования достигается следующий эффект: тело, ожидая резкую смену рациона, переваривает полученные продукты почти "впустую", не использовав их энергетической ценностью. Понятно, что для здорового функционирования организму необходим источник энергии. В этом-то и бонус диеты: источником топлива для организма становятся его жировые запасы. Поэтому на диете "6 лепестков" худеют все. Расходоваться будет сначала лишняя жидкость, потом - подкожный жир. Так что, если у тебя всего до 5-8 лишних кило, ты сможешь избавиться где-то от 3-х. И это здоровая потеря веса.Еще одна важная особенность диеты "6 лепестков", которая позволяет эффективно худеть – это ограниченное число калорий в день. Ты получаешь не более 1200 ккал, чего достаточно, чтобы поддерживать здоровье и при этом худеть. Разработчик диеты, доктор Анна Юханссон, в своих трудах утверждает, что именно благодаря дефициту калорий и белково-углеводному чередованию происходит успешное похудения за счет жировых запасов организма, а не воды и мышц. Она пишет, что более 50% результата похудения происходит благодаря четкому соблюдению плана, поэтому не стоит добавлять в диету какие-то новые продукты. Доктор Юханссон советует тем, кто сорвался в один из дней не продолжать диету со следующего "лепестка", а начать все заново. То есть с первого дня. Иначе она не гарантирует потерю килограммов.Если хочешь улучшить результат диеты, добавь тренировки, и эффект точно не заставит себя ждать.Меню диеты "6 лепестков"Перед началом рекомендовано сделать один разгрузочный день на воде или зеленых соках, чтобы запустить процесс похудения.Первый день – рыбныйПонадобится 500 г рыбы, которую ты можешь запечь, отварить или приготовить на пару. Распредели рыбу на 4-5 порций, чтобы в течение не испытывать чувство голода.Тебе нужно выпивать 1,5-2 л жидкости в день. Это может быть просто негазированная вода или травяные чаи.Рыба насыщает организм омега-3 жирными кислотами, которые хорошо сказываются на системе пищеварения: они хорошо и быстро усваиваются и насыщают на более длительный срок.Второй день – овощнойСегодня можешь есть любые овощи с низким гликемическим индексом: все зеленые овощи, томаты, кабачки, баклажаны, белокочанную и цветную капусту, тыкву. Норма овощей на день - 1,5 кг. Это могут быть как разные овощи, так и какой-то один.Продукты стоит употреблять в сыром виде без соли или приготовленными на пару, в духовке, на гриле без масла.Не забывай поддерживать правильный питьевой режим.Третий день – курицаТебе нужно съесть 500 г куриного филе без жира и кожицы. Так же, как с рыбой, тебе можно филе запекать, варить и готовить на пару. Распредели количество порций на 4-5 приемов пищи, чтобы не ощущать чувство голода.В богатом протеинами постном мясе содержится также магний, фосфор, железо, калий, витамины группы В, которые способствуют похудению. Если ты тренируешься во время диеты, то переноси дни занятий спортом на белковые дни - так и энергии будет больше для работы на тренировке, и мышы смогут восстановиться с помощью поступившего белка.Норма воды в день - до 2 л. От кофе лучше отказаться.Четвертый день – злакиКак и с овощами, стоит выбирать злаки с низким гликемическим индексом. Отдавай предпочтение гречке, дикому рису, пшену. За весь день позволено съесть на больше 200 г злаковых в сухом виде.Можно выбрать одну крупу, или чередовать злаки, не выходя за общий вес продуктов. В каши нельзя добавлять масло, с солью тоже стоит быть аккуратной - чем меньше, тем лучше.Пей достаточно жидкости, чтобы не замедлялся метаболизм.Пятый день – творожныйРекомендованное количество продукта - 500 г на весь день. Не стоит выбирать обезжиренный творог, так как от него никакой пользы не будет. Организму нужны правильные жиры, чтобы избавляться от собственных запасов. Бери продукт средней жирности.Рекомендованное количество жидкости - до 2 л, если ты интенсивно тренируешься, то пей больше.Шестой день – фруктовыйОбщий объем продуктов – 1,5 кг. Помни, что предпочтение стоит отдавать не сладким фруктам, без содержания крахмала. Иначе в последний день ты испортишь результат всей диеты. К "правильным" фруктам относятся: яблоки, апельсины, грейпфруты, киви. В общем, все фруткы, кроме винограда и бананов. Желательно чередовать фрукты в течение дня. Ты также можешь запекать фрукты с корицей – яблоки для такого десерта отлично подойдут. Кстати, вечером лучше есть именно запеченные яблоки, чтобы организму было легче их усвоить.Также не забывай о питьевом режиме. Так как фрукты содержат воду, не стоит пить больше 2 л воды, чтобы жидкость не скапливалась в организме.После диеты рекомендуется постепенно вводить в рацион другие продукты. Но стоит понимать, что вернувшись к нездоровой пище, сброшенные килограммы могут вернуться, так что постарайся придерживаться принципов правильного питания. Или хотя бы следуй системе 80/20, в которой 80% рациона составляет здоровая пища, а 20% - любимые вкусности (съедай их до 16:00). Так ты точно не располнеешь после диеты.