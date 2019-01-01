Врачи подсказали, какие продукты могут защитить от диабета
Сыр, йогурт и другие жирные молочные продукты уменьшают вероятность развития диабета 2-го типа.
К такому выводу пришли эксперты из Кембриджского университета после метаанализа 16 исследований, проведенных за последние 20 лет, участие в которых приняли 63 600 человек.
У добровольцев обследовали индикаторы потребления молочных продуктов. Абсолютно все участники исследований были здоровыми людьми, но со временем у свыше 15 100 наблюдаемых в дальнейшем диагностировали диабет 2-го типа.
Медики сравнили влияние биомаркеров молочных жиров на вероятность развития диабета 2-го типа. Люди, в чьем рационе присутствовали молочные продукты, реже страдали от заболевания. Исследователи учли и другие возможные факторы: возраст, пол, расовую принадлежность, социально-экономический статус, физическую активность и наличие избыточного веса.
"Мы понимаем, что наша работа имеет некие ограничения и требует дальнейшего изучения основных механизмов. Однако имеющиеся данные о молочном жире не указывают на какой-либо повышенный риск развития диабета 2-го типа", - заявил доктор Фумиаки Иманура (Fumiaki Imamura).
По словам исследователей, им пока не удалось установить, какие из молочных продуктов полезнее всего.
В будущем исследователи надеются выяснить, как различные типы молочных продуктов влияют на развитие заболеваний.
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