Врачи подсказали, какие продукты могут защитить от диабета

Медики рассказали, почему нужно есть молочку.Сыр, йогурт и другие жирные молочные продукты уменьшают вероятность развития диабета 2-го типа.К такому выводу пришли эксперты из Кембриджского университета после метаанализа 16 исследований, проведенных за последние 20 лет, участие в которых приняли 63 600 человек.У добровольцев обследовали индикаторы потребления молочных продуктов. Абсолютно все участники исследований были здоровыми людьми, но со временем у свыше 15 100 наблюдаемых в дальнейшем диагностировали диабет 2-го типа.Медики сравнили влияние биомаркеров молочных жиров на вероятность развития диабета 2-го типа. Люди, в чьем рационе присутствовали молочные продукты, реже страдали от заболевания. Исследователи учли и другие возможные факторы: возраст, пол, расовую принадлежность, социально-экономический статус, физическую активность и наличие избыточного веса."Мы понимаем, что наша работа имеет некие ограничения и требует дальнейшего изучения основных механизмов. Однако имеющиеся данные о молочном жире не указывают на какой-либо повышенный риск развития диабета 2-го типа", - заявил доктор Фумиаки Иманура (Fumiaki Imamura).По словам исследователей, им пока не удалось установить, какие из молочных продуктов полезнее всего.В будущем исследователи надеются выяснить, как различные типы молочных продуктов влияют на развитие заболеваний.