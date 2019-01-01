Названы эффективные продукты для профилактики атеросклероза

Как очистить сосуды с помощью питания.Ученые давно установили, что вегетарианская диета с низким содержанием жира является лучшим способом снижения уровня холестерина.Они также назвали десять продуктов питания, которые помогут быстро разблокировать артерии естественным путем.Избавление от холестериновых бляшек способствует расширению просвета сосудов, нормализации кровяного давления, улучшению снабжения органов кислородом, своевременному поступлению питательных веществ к клеткам. После очищения сосудов заметно повышается работоспособность, быстрее проходит усталость, улучшается внешний вид.Гранатовый сокГранат и его сок богат антиоксидантами, которые борются с атеросклерозом. Гранатовый сок не только предотвращает этот патологический процесс, но также и помогает снизить его проявления, если патология уже имеется.ЧеснокС помощью чеснока лечат множество вирусов, инфекций и даже опухолей. Исследования показывают, что употребление 4 000 микрограмм компонента аллицин (примерно четверть головки чеснока в день), позволяет снизить уровень холестерина, а также уменьшить артериальное давление и предотвратить тромбы.ШпинатШпинат богат лютеином - растительным каротиноидом, который не только защищает от возрастной макулярной дегенерации, но также и помогает предотвращать инфаркты за счет очищение стенок артерий от холестериновых бляшек.КуркумаВ куркуме содержится мощный противовоспалительный ингредиент под названием куркумин, который значительно снижает воспаления и повреждения артериальных стенок, являющееся главной причиной возникновения бляшек и развития тромбов.КорицаВы, наверное, слышали, что ложка сахара помогает лучше пить горькие лекарства. А знаете ли вы о том, что ложка корицы снижает опасность болезней сердца? Достаточно одной чайной ложки корицы в день, чтобы снизить уровень холестерина и предотвратить возникновение бляшек в аорте.ПомидорыТоматы насыщены ликопином - компонентом, обеспечивающим их характерный цвет. Это антиоксидант, снижающий риск атеросклероза на 50%.ЯгодыКлубника, черника, ежевика и голубика насыщены флавоноидами, включая антоцианин, который предотвращает атеросклероз.ЯблокиВ яблоках содержится пектин - растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина, возможно, за счет воздействия на процесс кишечного поглощения желчной кислоты. Пектин заставляет печень использовать циркулирующий в крови холестерин для производства большего количества желчи. Также яблоки содержат кверцетин, калий и магний, которые помогают снижать артериальное давление.АвокадоДобавьте немного авокадо в ваш салат или сэндвич. Исследования показывают, что ежедневное употребление этого фрукта снижает уровень холестерина и артериальное давление.Апельсиновый сокУпотребление всего двух чашек стопроцентного апельсинового сока (без добавления сахара) ежедневно помогает улучшить артериальное давление и снизить уровень воспалений артерий. В апельсиновым соке много антиоксиданта витамина С, очищающего артерии и предотвращающего окислительный стресс в кровотоке.