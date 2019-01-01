Медики рассказали, как вовремя распознать наличие камней в организме

Чтобы предотвратить проблему, соблюдайте ряд правил.Образование камней в организме человека - очень частое и неприятное явление. Коварство в том, что камни долгое время ведут себя бессимптомно, а затем проявляются сильными болями и приступами, которые могут завершиться срочной операцией. Появляются камни в любом возрасте - и у младенцев, и у пожилых, и у людей среднего возраста.Как же понять, что пора бить тревогу и отправляться к врачу?Камни в почкахСимптомы. Главный, хотя и необязательный признак мочекаменной болезни - боль и чувство тяжести в пояснице, чуть выше и сбоку от крестца. Как правило, болит с одной стороны. Может появиться и примесь крови в моче. Наличие хотя бы одного из подобных симптомов - веское основание для того, чтобы как можно скорее обратиться к урологу, не дожидаясь наступления почечной колики, которую может вызвать даже один-единственный застрявший камешек.Боль может быть острой и тупой, интенсивность может изменяться с периодичностью от 20 до 60 минут. Нередко этому предшествует физическая нагрузка, приём большого количества жидкости или мочегонных лекарств. По мере продвижения камня по мочеточнику расположение боли меняется, боль переходит от поясницы на живот, в низ живота, в промежность, внутреннюю часть бедра, в мошонку. Эти проявления дополняются частыми позывами к мочеиспусканию.Появляется ухудшение общего самочувствия, в частности тошнота, рвота. Эти симптомы особенно характерны для возникновения воспаления - пиелонефрита. Когда камень выходит, может возникать озноб и высокая температура. Откуда берутся? Основной причиной возникновения и развития мочекаменной болезни считается нарушение обмена веществ, которое приводит к образованию нерастворимых солей, формирующих камни. Количество камней и место их расположения может быть самым различным. К развитию мочекаменной болезни могут привести пищевые факторы, например плохая вода или однообразное питание, климатические особенности региона, где проживает человек, например слишком жаркий климат, определённые медицинские препараты, аномалии развития мочевой системы и структуры мочеточника, нехватка витаминов А и Д, хронические воспалительные заболевания мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит), а также наследственность.Как лечить. Если вовремя не обратиться к врачу, мочекаменная болезнь может обернуться серьёзными проблемами: на её фоне нередко развиваются воспалительные заболевания мочевой системы (цистит, пиелонефрит), что в конечном счёте может привести к почечной недостаточности, вплоть до гибели почки.Если камни небольшие (до 3–4 мм), то есть если речь идёт о так называемом песке, справиться с проблемой поможет специальная диета, которую назначит врач. Всем без исключения больным мочекаменной болезнью показано повышенное употребление жидкости - не менее 1,5–2 литров в день: в насыщенном растворе мочи кристаллы мочевой кислоты и солей других элементов образуются быстрее.Не обойтись и без травяных сборов, обладающих мочегонным и антибактериальным эффектом, а также без препаратов, способствующих растворению и выведению камней, которые, увы, имеют тенденцию возвращаться.Маленькие камешки (до 3-4 мм), так называемый песочек, можно постараться выгнать своими силами. Существуют специальные препараты, способствующие выведению камней, а также травы с тем же эффектом (толокнянка, полевой хвощ). Во время лечения непременно нужно больше пить - соки, морсы, минеральную воду.Камни от 4 мм до 1,5 см в диаметре можно раздробить. Например, методом дистанционной литотрипсии (ДЛТ). Этот бесконтактный (и относительно безболезненный) способ подходит для людей всех возрастов: от 7-месячных младенцев до стариков, а также для пациентов с тяжелыми заболеваниями, для которых операция невозможна.Процедура занимает около 40 минут. Пациент ложится на стол-литотриптор, под которым создается особое поле, потом на область воздействия наводится «прицел» аппарата, который, даже не притрагиваясь к телу, начинает дробить камни в почках. Все, что человек ощущает, - легкое покалывание в области поясницы и щелчки, издаваемые аппаратом. На Западе эта процедура проводится, как правило, амбулаторно. У нас обычно больного 2-3 дня держат в клинике. Если камень вырастает больше двух сантиметров, то врачи проводят открытую операцию. Этот способ очень травматичен и имеет множество осложнений. Во время операции разрезают почку и извлекают оттуда камни. Обычно больной восстанавливается минимум месяц.Камни в желчном пузыреСимптомы. Пока камни небольшие и спокойно лежат в желчном пузыре, человек может даже не догадываться о своей болезни. Первые настораживающие признаки, по которым можно заподозрить желчнокаменную болезнь, - это тяжесть в правом подреберье, горечь во рту и тошнота после еды.Ситуация меняется, когда камень выходит в устье желчного протока и закупоривает его. Отток желчи нарушается, стенки желчного пузыря растягиваются, и человек чувствует сильную боль в правом подреберье или в верхней части живота. Боль может отдавать в спину, правую ключицу и правую руку.Появляется тошнота или рвота. Такой приступ врачи называют желчной коликой. Откуда берутся? Спровоцировать возникновение болезни может малоподвижный образ жизни, при котором, как правило, обменные процессы в организме замедляются. Но основную группу риска составляют те, кто питается нерегулярно, а также любители жирной пищи с повышенным содержанием холестерина. Если к тому же мало пить жидкости в течение дня, то из организма не вымываются соли, желчь застаивается и камни образуются быстрее.Как лечить. Иногда небольшие холестериновые камни пытаются растворить с помощью лекарственных средств - хенодеоксихолевой кислотой и урсофальком. Лечение это длительное - курс продолжается не менее года, дорогое, и, к сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам. Через несколько лет у большей части больных камни образуются вновь. К тому же такое лечение чревато осложнениями - эти препараты нередко повреждают клетки печени.Золотым стандартом при желчнокаменной болезни является лапароскопическая операция, при которой желчный пузырь удаляется через небольшие проколы передней брюшной стенки. После операции следов на коже практически не остается. Больного обычно выписывают через 7-8 дней после операции, и он быстро возвращается к привычному ритму жизни.Отсутствие желчного пузыря вовсе не гарантирует, что у человека больше никогда не будет желчных камней. К их образованию приводят либо изменения в составе желчи, либо ее застой (при дискинезии желчного пузыря). Увы, операция состава желчи не меняет. А застой может возникнуть снова, только теперь уже в желчных протоках.Самый главный врачебный наказ пациентам с желчнокаменной болезнью - это соблюдение правильного режима питания и строгой диеты. Под строгим запретом находится острая, жирная, жареная и копченая пища. Ешьте часто и понемногу. Каждый прием пищи стимулирует выделение желчи, и чем чаще это будет происходить, тем менее вероятен застой. Идеальный вариант - 5–7 раз в день.Во-вторых, сократите потребление холестерина. Именно из него формируются камни. Ешьте меньше жирного мяса, сливочного масла (можно около 20 г в день), выбирайте молочные продукты пониженной жирности.В-третьих, двигайтесь. Через 1,5–2 месяца после операции желательно приступить к пешим прогулкам - ежедневно по 30–40 минут. Ходьба препятствует застою желчи. Похожим образом действует плавание: вода обеспечивает мягкий массаж брюшной полости. Записываться в бассейн можно через полгода-год после удаления желчного пузыря. Полезна и утренняя гимнастика - к ней можно приступать тогда же, когда и к прогулкам. Но напрягать мышцы пресса можно не раньше, чем через год. …Врачи в очередной раз напоминают: при любых неприятных симптомах лучше сразу же записаться на обследование, чтобы вовремя распознать болезнь и начать необходимое лечение.