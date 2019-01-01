Медики рассказали, как быстро восстановиться после гриппа и простуды

В ягодах содержится огромное количество витаминов.Для ускоренного восстановления организма после перенесенных вирусов и респираторных заболеваний нужно употреблять облепиху и барбарис.Для возвращения в форму организму в первую очередь нужны вещества, укрепляющие иммунитет и ускоряющие процессы выведения токсинов. Об этом сообщила врач- диетолог Людмила Бабич. По словам специалиста, особенно полезно для ускоренного восстановления после перенесенных инфекций включать в рацион ягоды облепихи и барбариса.Людмила Бабич отметила, что употреблять их можно как в свежем виде, так и в виде чаев, варенья, отваров.«Облепиха и барбарис оказывают мощное антисептическое действие, ускоряют очищение от остаточных продуктов борьбы организма с вирусами, поддерживают иммунитет», - рассказала врач.Прежде всего, заметила диетолог, в ягодах содержится огромное количество витаминов, повышающих иммунную защиту. Также в облепихе и барбарисе присутствуют дубильные вещества, которые отличаются способностью уменьшать боли в горле, оздоровлять воспаленную слизистую.Для быстрого выздоровления в случае заболевания врач порекомендовала пить чай с барбарисом. Его употребление, по словам эксперта, дает эффект улучшения самочувствия, поскольку напиток «мягко сбивает жар, при этом ускоряет вывод токсических веществ из организма и очищает сосуды».