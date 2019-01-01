Медики рассказали, кому вредно есть имбирь

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Есть категории людей, которые не должны употреблять имбирь.За последние годы имбирь стал очень популярным продуктом. Все его полезные свойства сложно перечислить. Однако, самая распространенная причина употребления имбиря - он уменьшает аппетит, ускорить метаболизм и помогает худеть. Все же, есть определенная группа людей, которым стоит удалить это растение из своего рациона.В холодный период имбирь пользуется огромным спросом, ведь он помогает иммунной системе бороться с простудными инфекциями. Многие люди ежедневно используют специю имбиря в своем рационе и пьют имбирный чай.Медики предостерегли, что не всем людям одинаково полезен этот продукт. Специалисты рассказали о категории людей, которые не должны употреблять имбирь.БеременныеВ имбире содержится много сильнейших стимуляторов, которые способны вызвать преждевременные сокращения у беременных. Особенно опасно употреблять корень в последнем триместре.Люди с расстройствами кровиИмбирь может ухудшить состояние крови людям, которые страдают гемофилией - хронической кровоточивостью, которая появляется на почве пониженной свертываемости крови. Причина в том, что имбирь ускоряет кровообращение.Люди, пытающиеся набрать весИмбирь уменьшает аппетит, а также ускоряет метаболизм. Таким образом, люди, которым нужно поправиться, должны избегать употребление имбиря, а также любых добавок, в состав которых он входит.Люди, употребляющие лекарства для регуляции артериального давления или лечения сахарного диабетаВы спросите, чем может мешать имбирь этой группе людей? Все тем же, он ускоряет метаболизм, поэтому некоторые лекарства могут попросту не успевать выполнять свою функцию. Особенно рискованно комбинировать имбирь с антикоагулянтами, бета-блокаторами и лекарствами на основе инсулина.Если вы не входите ни в одну из вышеперечисленных групп, тогда можете смело употреблять имбирь. Вам он принесет только пользу.