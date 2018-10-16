Медики рассказали, кому не стоит делать прививку от гриппа

С приходом октября и холодов украинцы начинают вакцинироваться, чтобы не заболеть гриппом. Однако, врачи рассказали, что есть ряд категорий людей, которым противопоказано делать прививки."Врачи не рекомендуют вакцинироваться против гриппа, если человек имеет низкую массу тела (для его возраста), температуру выше 38 С, болеет острыми формами заболеваний и имеет иммунодефицитные болезни. Также нельзя вакцинироваться, если у вас насморк. В общем, вакцина производится на основе куриных белков. Поэтому, если у вас есть аллергия на куриное мясо, яйца - это является противопоказанием к вакцинации против гриппа", - пояснил представитель Минздрава.Если у человека насморк, то стоит переждать 3-4 дня, когда симптомы пройдут, сразу вакцинироваться.Курпита отметил, что сделать прививку от гриппа и ОРВИ можно в течение всего эпидемического сезона, который в Украине длится с 1 октября по 1 мая. Продолжительность иммунитета после вакцинации длится от 6 до 8 месяцев.