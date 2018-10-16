Эти продукты не стоит употреблять после 40 лет

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Нужно быть внимательным к своему рациону.Специалисты утверждают, что следить за питанием в возрасте после 40-ка особенно важно, особенно женщинам.Отпраздновав 40-летие, скажите окончательное «прощайте!» сосискам, советуют эксперты по питанию. Мало того, что сосиски очень жирные, в них также обычно много натрия, - такое сочетание повышает риск развития болезней сердца и сосудов.Другая разновидность мяса, от которой нужно отказаться, - это мясо, приготовленное на гриле, шашлыки. Ученые предостерегают: чем выше температура готовки мяса, тем больше в его белке образуется соединений, способных вызывать рак поджелудочной железы и рак кишечника. С возрастом склонность к развитию этих заболеваний усиливается.Также исследователи советуют не употреблять в возрасте после 40-ка продуктов и напитков, содержащих искусственные подсластители. Эти продукты крайне негативно влияют на чувствительность организма к инсулину, что увеличивает вероятность развития диабета второго типа.Женщинам, перешагнувшим 40-летний рубеж, специалисты рекомендуют не употреблять соусов. Насыщенные острыми и солеными ингредиентами, такие соусы, по словам врачей, не подходят женщинам, приблизившимся к своей менопаузе. Кроме того, следует вычеркнуть из рациона продукты, богатые рафинированными углеводами, - изделия из белой муки, белый рис. Они относятся к продуктам с высоким гликемическим индексом, которые увеличивают содержание сахара в крови.Небезопасна в этом возрасте и жареная картошка. Чем старше человек, тем меньше в его рационе должно быть продуктов с вредными жирами, опасными для сосудов, резюмировали медики.