Сколько же можно есть хлеба, не боясь располнеть?

«При отсутствии противопоказаний по здоровью можно употреблять до 300 граммов хлеба в день», - порекомендовали диетологи.

Принято считать, что черный хлеб полезнее белого. Проводившееся в Израиле исследование показало, что черный и белый хлеб практически одинаково воздействуют на работу организма и обмен веществ. То, как организм усваивает хлеб, зависит от индивидуальных особенностей, связанных, прежде всего, с генетикой: некоторые люди лучше воспринимают белый хлеб, тогда другим больше подходит черный.
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Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология

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