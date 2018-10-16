6 распространенных заблуждений о гриппе и простуде

Симптомы двух заболеваний похожи, поэтому многие путают простуду и грипп. Ученые рассказали о том, какие еще заблуждения по поводу лечения этих недугов чаще всего приводят к ошибочным действиям и мешают выздоровлению.Прививка от гриппа может привести к заболеванию гриппом! Такую «страшилку» охотно распространяют противники любых вакцинаций. Но врачи поясняют: в противогриппозные вакцины не входит живой вирус, и заболеть из-за прививки невозможно. В то же время инфекционисты подтверждают, что даже вакцинированный человек все равно может заболеть гриппом. Однако болезнь у тех, кто сделал прививку, протекает гораздо легче.Опровергли исследователи и другое известное представление о лечении гриппа и простуды. Как известно, в сезон инфекций начинают налегать на богатую витаминами пищу. Однако, по словам ученых, никаких научных доказательств того, что витамины предотвратить заражении гриппом или же простудой. Это, разумеется, не означает того, что фрукт и овощи есть не нужно. Но во время болезни, как заявляют ученые, лучшее, что можно сделать – не запасаться полезными и витаминными продуктами, а обратиться за квалифицированной медицинской помощью.Также, говорят специалисты, не нужно думать, что сделанная в прошлом году прививка, поможет не разболеться в текущем году. Иммунитет человека снижается, а штаммы гриппа постоянно меняются, и именно с учетом этой особенности состав вакцин дорабатывается и модернизируется. Так что прививаться следует ежегодно.Можно ли заболеть гриппом, выйдя на улицу в холодную погоду в легкой одежде? Вот мнение специалистов: нельзя! Заболевание гриппом обеспечивает попадание вируса в организм и не сработавшая защита иммунитета при этом. Чаще всего инфицирование происходит в результате контакта с носителем заболевания.Многие считают, что физическая нагрузка помогает справиться с недомоганием. Это тоже заблуждение. Причем опасное. Ученые предупреждают, что занятия спортом во время болезни как раз повышают риск серьезных осложнений в состоянии легких и сердечно-сосудистой системы.