4 типа лекарств, которые чаще всего вызывают зависимость

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Лекарственная зависимость является распространенным явлением, так как многие занимаются самолечением и подбирают препараты самостоятельно. Зависимость от медикаментов часто может иметь лишь психологическую основу, однако в случае развития физической зависимости организм «отказывается» действовать без лекарств, поскольку привыкает к тому, что они выполняют работу за него.Одним из самых распространенных средств, вызывающих зависимость, являются сосудосуживающие капли для носа. При использовании назальных средств происходит выброс адреналина. Когда организм самостоятельно пытается справиться с заложенностью носа, он тоже вырабатывает адреналин, но в меньшем количестве. Использование капель и спреев нарушает естественное производство адреналина, приучая организм к повышенной концентрации этого вещества в крови. При попытке отказаться от капель возникает настоящий «синдром отмены». Другая опасность заключается в том, что адреналин, которым обеспечивают организм назальные препараты, повышает артериальное и внутричерепное давление. Кроме того, под действием сосудосуживающих средств перестают нормально функционировать ворсинки эпителия, покрывающего слизистую в носу, и она высыхает. Это значительно облегчает возможность вирусам проникать через носовую полость в организм и взывает проблемы с обонянием.Также небезопасны в плане развития зависимости слабительные препараты. Зависимость от слабительных выражается в том, что кишечник перестает самостоятельно сокращаться и проявлять активность в должной мере. Привычка к постоянному использованию слабительных часто сопровождается ощущением общего ухудшения самочувствия, упадком тонуса. Могут наблюдаться и такие симптомы, как легкий дискомфорт, спазмы в животе, расстройства кишечника. Особенно опасным врачи считают применение слабительных для совсем маленьких детей в возрасте до 6 месяцев, когда их кишечник только приспосабливается к работе.Еще один распространенный вид зависимости - от снотворных и успокоительных. По словам врачей, зависимость от этих препаратов снотворных развивается не постепенно: сначала формируется привыкание организма к препарату, затем возникает потребность в увеличении дозы. Если учесть, что такие средства доступный в аптеках и часто принимаются без каких-бы то ни было консультаций с врачом, легко представить, почему люди употребляют такие препараты в 2-3 раза больше необходимого. Но врачи предостерегают: снотворные легко вызывают не только психологическую, но и физическую зависимость, при этом сон начинает нарушаться еще больше, а неконтролируемый прием такого рода лекарств может стать причиной внезапной смерти.Легко вызывают зависимость и гормональные препараты, причем в любой форме выпуска, будь то таблетки или, например, мази. Гормональная терапия необходима при разнообразных патологиях, в частности, к ней прибегают при кожных аллергиях, бронхиальной астме, проблемах с щитовидной железой, гинекологических отклонениях и т. д. Однако прием таких лекарств должен осуществляться строго при условии контроля со стороны врача, - в противном случае организм перестанет самостоятельно работать без них, а к привычным дозам он быстро привыкнет.