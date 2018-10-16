4 типа лекарств, которые чаще всего вызывают зависимость
Одним из самых распространенных средств, вызывающих зависимость, являются сосудосуживающие капли для носа. При использовании назальных средств происходит выброс адреналина. Когда организм самостоятельно пытается справиться с заложенностью носа, он тоже вырабатывает адреналин, но в меньшем количестве. Использование капель и спреев нарушает естественное производство адреналина, приучая организм к повышенной концентрации этого вещества в крови. При попытке отказаться от капель возникает настоящий «синдром отмены». Другая опасность заключается в том, что адреналин, которым обеспечивают организм назальные препараты, повышает артериальное и внутричерепное давление. Кроме того, под действием сосудосуживающих средств перестают нормально функционировать ворсинки эпителия, покрывающего слизистую в носу, и она высыхает. Это значительно облегчает возможность вирусам проникать через носовую полость в организм и взывает проблемы с обонянием.
Также небезопасны в плане развития зависимости слабительные препараты. Зависимость от слабительных выражается в том, что кишечник перестает самостоятельно сокращаться и проявлять активность в должной мере. Привычка к постоянному использованию слабительных часто сопровождается ощущением общего ухудшения самочувствия, упадком тонуса. Могут наблюдаться и такие симптомы, как легкий дискомфорт, спазмы в животе, расстройства кишечника. Особенно опасным врачи считают применение слабительных для совсем маленьких детей в возрасте до 6 месяцев, когда их кишечник только приспосабливается к работе.
Еще один распространенный вид зависимости - от снотворных и успокоительных. По словам врачей, зависимость от этих препаратов снотворных развивается не постепенно: сначала формируется привыкание организма к препарату, затем возникает потребность в увеличении дозы. Если учесть, что такие средства доступный в аптеках и часто принимаются без каких-бы то ни было консультаций с врачом, легко представить, почему люди употребляют такие препараты в 2-3 раза больше необходимого. Но врачи предостерегают: снотворные легко вызывают не только психологическую, но и физическую зависимость, при этом сон начинает нарушаться еще больше, а неконтролируемый прием такого рода лекарств может стать причиной внезапной смерти.
Легко вызывают зависимость и гормональные препараты, причем в любой форме выпуска, будь то таблетки или, например, мази. Гормональная терапия необходима при разнообразных патологиях, в частности, к ней прибегают при кожных аллергиях, бронхиальной астме, проблемах с щитовидной железой, гинекологических отклонениях и т. д. Однако прием таких лекарств должен осуществляться строго при условии контроля со стороны врача, - в противном случае организм перестанет самостоятельно работать без них, а к привычным дозам он быстро привыкнет.
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