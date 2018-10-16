5 советов, которые помогут похудеть без усилий

Эксперты в области диетологии дали рекомендации о том, как скорректировать рацион питания, чтобы начать худеть.Тем, кто твердо решил расстаться с лишними килограммами, специалисты посоветовали употреблять в пищу больше продуктов с пищевыми волокнами. Пищевые волокна – это вид клетчатки, они активизируют процессы пищеварения и метаболизма, улучшают состояние кишечной микрофлоры, а, кроме того, обеспечивают пролонгированное чувство сытости. Продукты, богатые клетчаткой, – в первую очередь, фрукты, овощи и цельнозерновые.Еще один совет: нужно стараться есть по минимуму в вечернее время. Обмен веществ в организме в это время суток замедляется, и чем позднее принимается пища, тем хуже она переваривается, а, значит, тем выше вероятность того, что калории из нее уйдут в «жировое депо», отложения жира на теле.Также эксперты рекомендуют есть так, чтобы приемы пищи не разделялись слишком долгими паузами в несколько часов: между основными приемами пищи можно и нужно перекусывать, подчеркивают диетологи. Однако, по их мнению, для перекусов нужно выбирать только здоровые и натуральные продукты: овощи, фрукты, орехи, творог и кисломолочные изделия. Сладким перекусывать нельзя!Помимо этого, полезно обзавестись привычкой есть больше необработанных, сырых продуктов. И, наконец, всегда следует есть медленно и вдумчиво, откусывая небольшими кусочками и тщательно пережевывая пищу. Откажитесь от манеры есть, глядя в телевизор или в экран электронного устройства – это помогает быстро насыщаться и не употреблять лишних калорий, которых мозг не замечает, когда человек ест, отвлекаясь на что-то постороннее.