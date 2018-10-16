Неожиданная польза жирных продуктов из молока

Употребление жирного сыра, йогурта и сливочного масла может уменьшить риск развития диабета второго типа. К такому удивительному выводу пришли ученые из Кембриджского университета.Британские исследователи выяснили, что сыр и некоторые другие жирные продукты снижают риск диабета второго типа. Если человек активно употребляет молочные продукты питания с высоким уровнем жирности вроде сыра, сливок, сливочного масла и йогурта, то диабет грозит ему меньше, чем тем, кто эти продукты не употребляет. Выводы этого исследования особенно важны, если учесть, что в последние годы в научной и околонаучной литературе проводится масштабная кампания по борьбе с употреблением жирных продуктов. Ее авторы подчеркивают, что жирное молоко и другие продукты из него содержат много калорий и вредных насыщенных жиров.Однако нынешнее исследование британских ученых показывает, что употребление молочных продуктов должно оставаться в рационе человека, а ученые в случае необходимости могут провести переоценку потенциальных метаболических преимуществ молочных продуктов. Следует также вспомнить, что целый ряд исследований показал, что в этих продуктах содержится множество нутриентов вроде кальция, калия, магния, витаминов К1 и К2, а также пробиотиков, которые очень нужны для нашего здоровья.Авторы исследования подчеркнули, что пока не могут точно ответить на вопрос о том, почему молочные продукты дают такую защиту от диабета второго типа. В будущем ученые планируют изучить различные разновидности молочных продуктов для того, чтобы выяснить, какие из них являются наиболее полезными, а также имеет ли значение при защите от диабета метод приготовления этих продуктов.