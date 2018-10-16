6 лучших продуктов для сжигания жира на животе

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Многие из нас действительно мечтают убрать жир в области живота. Эксперты назвали 6 продуктов питания, которые помогают сжигать самые «упрямые» калории в организме.Самым эффективным средством борьбы с лишним весом является ограничение калорий и рост физических нагрузок. Однако изменения в питании должны делаться с умом. Существуют определенные продукты, которые обязательно нужно употреблять, если вы хотите избавиться от жира в области живота. Всего одна чашка чёрной фасоли содержит 15 г волокон, что соответствует среднему их количеству, употребляемому человеком в течение всего дня. Черная фасоль - отличный источник здоровых белков, она обладает противовоспалительным воздействием.Обязательно включайте в свой рацион авокадо, которые обрели большую популярность в качестве подходящего компонента для здоровых завтраков. В одном фрукте 13,5 г диетических волокон, которые необходимы для избавления от жира в области живота. Волокна увеличивают продолжительность периода насыщения, благодаря которому мы меньше едим. В 100 граммах брокколи приблизительно 2,6 г пищевых волокон. В них также много растворимых волокон, которые поддерживают здоровье кишечника. Брокколи отлично подходит для жертв диабета.Одними из самых полезных фруктов в этом вопросе являются нектарины. В одном нектарине почти 2,5 г волокон, причём больше половины из них растворимые. Этот фрукт насыщен витаминами В, калием и витамином Е. В семечках целых 3,5 г волокон и 2 г белка на одну столовую ложку. Рекламировать этот продукт не имеет смысла, он и так имеет огромную популярность. Замыкает наш рейтинг овес, который часто используется для приготовления каши для завтрака. В 100 г продукта 10 г диетических волокон, из которых 4,2 г являются растворимыми, то есть ускоряющими похудение.