5 доступных продуктов от гипертонии

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Согласно последним рекомендациям ВОЗ, цифры артериального давления больше 120/80 – это знак того, что на свое здоровье и образ жизни нужно обратить повышенное внимание. Медики советуют в таком случае включать в свой рацион простые и полезные продукты.В частности, тем, кому грозит повышенное давление, следует употреблять картофель в мундире. Этот продукт, по словам экспертов, содержит большое количество калия и магния, хорошо зарекомендовавших себя в качестве стабилизаторов давления.Кроме того, нельзя отказываться от молока. Специалисты констатировали, что ежедневное употребление всего одной порции молочных продуктов снижает риск развития гипертонии на 11%.Также для профилактики гипертонии эффективно какао. Проводившееся в Австралии исследование завершилось вердиктом ученых о том, что продукты, содержащие натуральный порошок какао, улучшают состояние сосудов за счет содержащихся в них флавоноидов и тем самым способствуют понижению давления. Данные гарвардских специалистов свидетельствуют, что употреблять горький шоколад полезно даже тем, у кого уже точно имеется повышенное давление.Тем, кому может грозить гипертензия, нужно есть бананы. Их употребление нивелирует вредное воздействие поедаемой соли – главного пищевого врага при повышенном давлении. Кроме того, в рацион при гипертонии необходимо включать бобовые.5 доступных продуктов от гипертонииСогласно последним рекомендациям ВОЗ, цифры артериального давления больше 120/80 – это знак того, что на свое здоровье и образ жизни нужно обратить повышенное внимание. Медики советуют в таком случае включать в свой рацион простые и полезные продукты.В частности, тем, кому грозит повышенное давление, следует употреблять картофель в мундире. Этот продукт, по словам экспертов, содержит большое количество калия и магния, хорошо зарекомендовавших себя в качестве стабилизаторов давления.Кроме того, нельзя отказываться от молока. Специалисты констатировали, что ежедневное употребление всего одной порции молочных продуктов снижает риск развития гипертонии на 11%.Также для профилактики гипертонии эффективно какао. Проводившееся в Австралии исследование завершилось вердиктом ученых о том, что продукты, содержащие натуральный порошок какао, улучшают состояние сосудов за счет содержащихся в них флавоноидов и тем самым способствуют понижению давления. Данные гарвардских специалистов свидетельствуют, что употреблять горький шоколад полезно даже тем, у кого уже точно имеется повышенное давление.Тем, кому может грозить гипертензия, нужно есть бананы. Их употребление нивелирует вредное воздействие поедаемой соли – главного пищевого врага при повышенном давлении. Кроме того, в рацион при гипертонии необходимо включать бобовые.