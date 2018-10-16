Сколько раз в неделю нужно принимать душ

Большинство людей убеждены, что принимать душ гигиенично каждый день, а многие считают, что даже дважды в день – утром после сна и вечером на сон грядущий. Но что думают об этом врачи?Врач-дерматолог Андрей Перехрестенко напомнил, что кожа является иммунным и барьерным для вредных микроорганизмов органом. Частое мытье с использованием мыла лишает кожу защитной оболочки, которую для нее создают полезные микроорганизмы. При этом ослабляются барьерные функции кожи, а, значит, ослабевает и иммунитет.Специалист подчеркнул: стерильность человеку противопоказана!«На чистую кожу, где почти нет флоры, мгновенно заселяются патогенные, более агрессивные микроорганизмы. В результате это может причинить сильный вред организму человека», - сказал врач.Мыться под душем следует два-три раза в неделю, отметил дерматолог.Ранее опасной гигиенической привычкой учеными было названо использование антибактериальных средств, в частности, мыла. Применение антибактериального мыла специалисты считают оправданным только при наличии повреждений на коже - царапин, ссадин, порезов. В отсутствие этих проблем с кожей антибактериальное мыло при ежедневном мытье делает организм лишь более уязвимым для инфекций.