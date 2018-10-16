Яйца незаменимы для снижения давления и похудения

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Медики убеждены, что люди, которым необходимо похудеть и нормализовать артериальное давление, должны рассматривать куриные яйца как чрезвычайно важный продукт для своего рациона. Яйца - настоящий ключом к здоровью, отмечают научные специалисты.Благодаря высокому содержанию простого в усвоении белка куриные яйца почти на четверть снижают вероятность повышения артериального давления, - к такому выводу пришли ученые в результате проведенного исследования«Употребляя яйца каждый день, люди, молодые и пожилые, могут избежать большинства заболеваний сердечно-сосудистой системы», - констатировали авторы работы.По их словам, куриные яйца являются великолепным и практически непревзойденным источником полезных микроэлементов. Так, они содержат в себе 60 % от необходимой человеку суточной дозы селена, 32 % витамина А и почти 15 % железа.Насыщенные питательными веществами, яйца отлично утоляют чувство голода, при этом после их употребления долго держится ощущение сытости. Как заметили исследователи, «яйца отлично подойдут для людей, сидящих на диете и желающих сбросить вес».