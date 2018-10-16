5 советов, как пить кофе с большей пользой для здоровья

Недавние научные исследования показали, что в день полезно выпивать до трех чашек кофе – этот напиток проявил способность восстанавливать поврежденные клетки миокарда. Специалисты дали несколько рекомендаций о том, как лучше для организма употреблять кофе.В частности, эксперты советуют запомнить, что кофе никогда не нужно пить натощак. Кофеин является сильным стимулятором, и если он попадает в организм, еще не получивший калории для производства энергии из пищи, это может вызвать серьезные нарушения. К примеру, могут пострадать обмен веществ, и эндокринная система, а также органы пищеварения.Специалисты рекомендуют добавлять в кофе немного масла - сливочного или кокосового. Таким образом организм получит очень полезные жиры, которых много в этих видах масла, очень полезные для него жиры, способные понизить уровень «плохого» холестерина в крови и помочь нормализовать давление.Кроме того, в кофе следует класть корицу. В корице содержится большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от поломок, вызываемых молекулами свободных радикалов. Также корица отличается способностью уменьшать уровень сахара в крови.Откажитесь от привычки добавлять сахар в кофе. Эксперты рекомендуют заменить его пряностями, медом. Сладкие напитки негативно сказываются на фигуре.Употреблять кофе полезно вместе с какао – такой тандем активизирует приток крови к мозгу человека, улучшает концентрацию внимания, усиливает когнитивные способности и при этом не дает повышенной тревожности - одного из самых негативных эффектов кофе.