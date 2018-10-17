Как начать питаться раздельно

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По данным исследовательского холдинга «Ромир», россияне не готовы придерживаться раздельного питания: 80 процентов респондентов высказались против этой системы. Между тем, вряд многие люди в целом хорошо себе представляют, в чем состоит сущность раздельного питания.Концепция раздельного питания принадлежит американскому диетологу Герберту Шелтону, эта система предполагает соблюдение определенных правил сочетаемости продуктов. К примеру, вот незыблемый постулат раздельного питания – не употреблять одновременно пищу, содержащую белки и углеводы.По словам российского врача-диетолога Ирины Яковлевой, в основу данной системы заложена четкая методика. Согласно ей, мясо и рыба сочетаются с некрахмалистыми овощами и зеленью, но не сочетаются с крупами картофелем и макаронами. Кроме того, мясо и рыбу не рекомендовано есть вместе с хлебом.Любые напитки при раздельном питании во время еды не разрешаются - их можно употреблять либо до, либо после еды. Аналогичным образом регламентируется употребление фруктов: их нельзя употреблять вместе с другой пищей, только раздельно - лучше всего через несколько часов после обеда.Также нужно соблюдать правило небольших порций пищи. Блюда должны быть простыми и легкими. Употреблять еду нужно только в моменты голода, а не по устоявшемуся режиму. По мнению Яковлевой, выполнять отдельные рекомендации раздельного питания вполне реально, но загонять себя в жесткие рамки диетолог считает совершенно излишним.