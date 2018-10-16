Бутылки из пластика вредят человеческой способности к размножению

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Ученые сделали новое открытие о вреде популярной тары.Авторитетный биологический журнал опубликовал данные исследования американских ученых из Университета штата Вашингтон, свидетельствующие о более значительном негативном влиянии пластика на организм.В частности, исследователи заключили, что химические вещества из состава пластиковых бутылок, считавшиеся ранее безопасными, в реальности вредят способности к размножению, причем сразу в нескольких поколениях.Сегодня хорошо известно, насколько опасен для организма бисфенол А. Когда-то он активно использовался в производстве пластиковых изделий, но после исследований о его опасности бисфенол А начали запрещать использовать, например, при изготовлении пластиковых бутылок. Во многих случаях этот химикат заменялся бисфенолом S, считающимся безопасным.Исследователи из Университета штата Вашингтон изучали мышей и в результате смогли убедиться в том, что изделия из пластика вряд ли могут считаться безопасными в принципе. В частности, оказалось, что даже пластик нового поколения, не содержащий используемых ранее вредных химических веществ, провоцирует развитие аномалий спермы и яйцеклеток, а также бесплодия.«С бисфенолом А или без, пластмассовые изделия, которые приводят к признакам нарушений, не могут считаться безопасными», - констатировали исследователи.Они утверждают, что даже будучи полностью очищенным от всех примеси бисфенола, пластик все равно проявляет способность влиять на репродуктивное здоровье, и его воздействие сохранится как минимум на три поколения. По мнению ученых, это влияние обеспечивается содержанием в изделиях из пластика других химических субстанций, зачастую новых и неизвестных контролирующим органам.