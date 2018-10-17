Эксперты назвали правила безопасной разморозки продуктов

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Правильная разморозка сохраняет вкус и пользу пищи.Специалисты рассказали, как быстро разморозить продукт, чтобы он не потерял полезные свойства.Ученые из Технического исследовательского университета из шведского города Гётеборг выяснили, что самый безопасный вид разморозки продуктов – отправить их в холодную воду. Этот метод считается самым лучшим, но не так распространен, как хотелось бы специалистам.Разморозка продукта играет огромное значение в сохранении его вкуса. Чем быстрее размораживается продукт, тем меньше он теряет полезных свойств. Да и после быстрой разморозки вкус остается более насыщенным.В отличие от теплого воздуха, вода имеет более высокую теплопроводность, а значит, кристаллы льда тают гораздо быстрее.Считается, чтобы максимально полезно для себя разморозить еду, ее нужно поместить в комнатную температуру или просто переложить из морозильной камеры в холодильник. Но шведы опровергли эту теорию. Они рекомендуют опустить еду в воду. Но для этого продукт должен лежать в пакете (если положить в воду без защиты, еда потеряет свои полезные свойства)."Нужно ли говорить, что для разморозки покупных продуктов этот способ даже больше удобен, чем традиционный?" – говорят авторы исследования.