Эксперты назвали правила безопасной разморозки продуктов
Специалисты рассказали, как быстро разморозить продукт, чтобы он не потерял полезные свойства.
Ученые из Технического исследовательского университета из шведского города Гётеборг выяснили, что самый безопасный вид разморозки продуктов – отправить их в холодную воду. Этот метод считается самым лучшим, но не так распространен, как хотелось бы специалистам.
Разморозка продукта играет огромное значение в сохранении его вкуса. Чем быстрее размораживается продукт, тем меньше он теряет полезных свойств. Да и после быстрой разморозки вкус остается более насыщенным.
В отличие от теплого воздуха, вода имеет более высокую теплопроводность, а значит, кристаллы льда тают гораздо быстрее.
Считается, чтобы максимально полезно для себя разморозить еду, ее нужно поместить в комнатную температуру или просто переложить из морозильной камеры в холодильник. Но шведы опровергли эту теорию. Они рекомендуют опустить еду в воду. Но для этого продукт должен лежать в пакете (если положить в воду без защиты, еда потеряет свои полезные свойства).
"Нужно ли говорить, что для разморозки покупных продуктов этот способ даже больше удобен, чем традиционный?" – говорят авторы исследования.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил penal в категорию Разное
Добавить комментарий