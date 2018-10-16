Названы лучшие продукты для здоровья сердца

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Такая пища способствует профилактике сердечных болезней.Продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров могут защитить здоровье от сердечно-сосудистых заболеваний.К такому выводу пришли специалисты Исследовательского центра биотехнологий имени Кинана при больнице Архангела Михаила (Торонто). Их исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.Одним из таких продуктов является оливковое масло. После его употребления в пищу в организме повышается концентрация белка плазмы крови - аполипопротеина A-IV (ApoA-IV), высокое содержание которого связано с пониженным риском развития болезней сердца.Отмечается также, что белок проявляет наибольшую активность ночью и «отдыхает» утром. Поэтому, по словам директора центра гематологии и исследования онкологических и аутоиммунных заболеваний, доктора Хеу Ни, наиболее уязвимы мы перед болезнью именно после сна.