Учёные назвали безопасную дозу алкоголя

Превышение этой дозы чревато повышенным риском заболевания сердечно-сосудистой системы.Сколько спиртного в день можно употреблять без риска для здоровья? В этом вопроса пытались разобраться ирландские учёные из королевского университета Белфаста. Исследования проходили с 1998 года, и в нём приняло участие почти сто тысяч человек. На протяжении всего времени исследований, учёные наблюдали за состоянием здоровья у участников эксперимента, и как оно меняется от принятия больших и малых доз алкоголя.И хотя, многие медики сходятся во мнении, что абсолютно безопасных доз употребления спиртного не существует, то ирландские исследователи выяснили, что 10 граммов чистого спирта не несут никакой угрозы для здоровья человека. А вот превышение этой дозы чревато повышенным риском заболевания сердечно-сосудистой системы. Также, чрезмерное употребление алкоголя повышает риск стать жертвой онкологии. Причём, чем больше человек превышает норму в 10 грамм чистого спирта в сутки, тем выше вероятность того, что он заболеет раком - констатировали учёные.В ходе исследований также удалось выяснить, что никакой гендерной зависимости у болезней связанных с потреблением алкоголя нет. Говоря простыми словами, алкоголь абсолютно одинаково уничтожает и женский, и мужской организм.Ранее было принято считать, что женский организм более восприимчив к высоким дозам алкоголя, однако это оказалось не совсем так. У женщин на самом деле просто более быстро развивается алкогольная зависимость, но на здоровье женщины алкоголь оказывает такое же воздействие, как и на мужской организм.