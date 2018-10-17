Названа новая смертельная опасность лишнего веса для женщин

Риск появления этого заболевания тесно связан с показателями ИМТ.Журнал JAMA Oncology опубликовал результаты нового исследования, проведенного учеными из нескольких медицинских центров в США. Эта работа свидетельствует: лишний вес у женщин в молодом возрасте существенно повышает вероятность заболеть раком.Ученые констатировали: чем выше у женщины ИМТ (индекс массы тела), тем существеннее для нее угроза возникновения рака кишечника. У полных молодых женщин, по словам специалистов, опасное заболевание может проявиться в возрасте до 50 лет, что очень рано для этого вида рака.В общей сложности исследователями были проанализировали данные о более 85 тысяч женщин, собиравшиеся в период с 1989 по 2011 год. К началу этого расследования возраст обследуемых женщин составлял от 25 до 44 лет. Через каждые два года специалисты фиксировали все изменения, происходящие в состоянии здоровья участниц. За время проекта у 114 женщин еще до наступления 50-летия был обнаружен колоректальный рак.Ученые установили: риск появления этого заболевания тесно связан с показателями ИМТ.«У женщин с ИМТ выше 30 риск раннего колоректального рака увеличивается вдвое, - причем даже у тех, кто не имеет семейной истории заболевания и не обладает наследственной предрасположенностью», - сообщили авторы работы.