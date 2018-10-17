Медики рассказали о полезных свойствах томатов

Вещество защищает организм от появления раковых клеток.Ежедневное потребление томатов способствует продлению жизни.Ученые провели исследование овощей и назвали помидоры самыми полезными из них. Именно томаты обогащены большим количеством полезных минералов, микроэлементов и витаминов, особенно А и С, которые укрепляют иммунную систему человека.Вещества, которые содержатся в этих плодах, позволяют замедлять процесс старения клеток. Томаты разновидности черри богаты бета-каротином и полезны для зрения.Ученые обратили внимание на вяленый вид плода и выяснили, что в нем концентрация антиоксиданта ликопина увеличена в несколько раз по сравнению со свежей ягодой. Это вещество защищает организм от появления раковых клеток, положительно влияет на работу легких, поджелудочной железы, желудка, рта, молочной железы.Более 26 исследований показали, что томаты снижают риск возникновения рака простаты, которое занимает второе место по распространенности онкозаболеваний у мужчин.