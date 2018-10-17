Три действенных рецепта мытья головы без шампуня

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Эти рецепты помогут избавиться от сухости кожи головы.Частое мытье головы шампунем может привести к сухости кожи и ломкости волос, так как большинство современных средств для мытья волос содержат много химии. А для красоты и здоровья ваших волос можно использовать даже простые домашние продуктыПредлагаем узнать, с помощью каких трех компонентов можно помыть волосы и не переживать за их неудачный вид.Мытье волос кондиционеромМытье головы кондиционером (или ко-вошинг) отлично подойдет тем, у кого жирные корни волос и сухие кончики. Поскольку в кондиционере нет агрессивных моющих веществ, он очень бережно относится к волосам, в то же время, неплохо очищая их.Чтобы помыть волосы кондиционером, нанесите его небольшое количество на корни волос, а дальше, достаточно сильными движениями сделайте массаж головы в течение 3-4 минут. После этого смойте кондиционер теплой водой.Мытье волос содойКто бы мог подумать, но мыть волосы содой тоже можно. Такой способ считается одним из самых распространенных альтернативных вариантов мытья головы. Он идеально подойдет для тех, кто страдает от "жирных" волос.Для приготовления "содового шампуня" вам необходимо взять 1 столовую ложку соды и стакан воды. Все смешайте и нанесите на кожу головы, хорошо массируя волосы.Важно: соду можно использовать, если у вас сухие волосы.Мытье волос яйцомЕсли вы хотите, чтобы ваши волосы были мягким и блестящим, время от времени мойте голову яичным желтком. Он создает отличную пену, справляется с "жирностью" кожи головы, но при этом не пересушивает волосы.