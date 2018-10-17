6 советов, как всегда вкусно есть и оставаться в форме

Многие уверены, что лучший способ обрести стройную фигуру — сесть на диету. Считать калории, отказаться от углеводов и жиров, не есть после шести... Но на самом деле такой подход не только неэффективен, но и опасен для здоровья.Чтобы поддерживать хорошую форму, голодать совсем не обязательно. Эксперты поделились секретами здорового питания, которые позволят вкусно и полноценно питаться и при этом оставаться стройной.Главным компасом в выборе здоровой еды должен быть ваш собственный организм, а не исследования ученых и "золотые правила" диетологов.Ешьте, но осознанноМы часто едим намного больше, чем нужно. Есть несколько хитростей, которые помогут обмануть аппетит. Во-первых, ешьте осознанно. Выключите телевизор, уберите подальше смартфон и не читайте книг во время еды — они отвлекают, и вы не понимаете, когда приходит чувство насыщения. Ешьте небольшими кусочками, не торопясь.Во-вторых, используйте цветотерапию. Наш мозг воспринимает теплые и сочные оттенки как съедобные, а холодные — наоборот. Хотите есть меньше — выбирайте посуду синего, голубого, черного, сиреневого и серого оттенков. А вот оранжевого, красного и желтого лучше избегать — они считаются самыми "аппетитными" цветами.Кстати, стакан минеральной или простой воды, зеленого чая или кефира, выпитый перед приемом пищи, поможет уменьшить чувство голода. А вот от аперитивов лучше отказаться — алкоголь разжигает аппетит.Снижайте калорийность блюдБольшинство блюд можно сделать полезнее, просто заменив ингредиенты на менее калорийные.Жирное мясо замените постной свининой, говядиной, курицей, индейкой. Полуфабрикаты — на домашние котлеты и биточки, колбасу— на нарезку из мяса. Жареной пище предпочтите приготовленную на пару или вареную.Вместо майонеза и сливок заправляйте салаты натуральным греческим йогуртом, нежирной сметаной, смесью оливкового масла с лимонным соком или бальзамическим уксусом. Не навредят фигуре сыры с низким процентом жира: адыгейский, рикотта, моцарелла, тофу, чечил. Белый хлеб можно заменить на ржаной, булочки из отрубей или хлебцы.Во время готовки используйте пряности: имбирь, корицу, перец чили, кориандр, карри, базилик, гвоздику, куркуму, тмин, розмарин, лавровый лист, женьшень, укроп и петрушку. Они ускоряют метаболизм и способствуют расщеплению жира.Включите в свой рацион натуральный греческий йогуртГреческий йогурт — один из самых низкокалорийных продуктов. Он улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, снабжает организм кальцием, витаминами А, В и С и насыщенными жирами, которые превращаются в энергию, а не откладываются на талии.В составе натурального йогурта не должно быть ничего, кроме цельного молока и живых бактерий. А если вы добавите в йогурт фрукты, цукаты, мюсли, сухофрукты, орехи — ваш перекус станет еще полезнее.Греческий йогурт — полезная альтернатива майонезу, сметане, сливкам и другим калорийным продуктам. На его основе готовят блинчики, тесто для выпечки, соусы, заправки для салатов, маринад для мяса, десерты, кремы и даже сыр.Богатый белком греческий йогурт — прекрасная основа для протеиновых смузи с фруктами и орехами. Такие питательные смеси идеально подойдут для быстрого перекуса.Переходите на полезные сладостиЧтобы сохранить стройную фигуру, не обязательно отказываться от сладкого. Просто замените высококалорийные пирожные, торты и конфеты на более диетические лакомства.Забудьте про молочный шоколад и покупайте только горький. Мучное замените на сухофрукты. Чернослив, инжир, курага, финики богаты витаминами, улучшают пищеварение и ускоряют сжигание жира. Вместо сахара используйте мед: он укрепляет иммунитет и ускоряет обменные процессы в организме.Мармелад, пастила и зефир тоже полезны для фигуры. Во-первых, они почти не содержат жира. Во-вторых, пектин в составе лакомств помогает перевариванию пищи и очищению организма от шлаков. А вот любители мороженого должны отдать предпочтение сорбетам. Их можно приготовить без грамма сахара — только из фруктового пюре. К тому же это полностью натуральный десерт — без консервантов, красителей и других вредных добавок.Пейте правильные напиткиДля поддержания хорошей формы напитки важны не меньше, чем еда. Выбирайте те, что ускоряют метаболизм и содержат минимум калорий. Начните с чистой воды. Она улучшает обменные процессы, уменьшает чувство голода, выводит из организма вредные вещества и способствует похудению.А вы знали, что 5 чашек зеленого чая в день способны сжечь до 80 калорий? Неплохо, правда? Секрет зеленого чая — в антиоксидантах, которые ускоряют обменные процессы.Еще один вариант — травяные чаи: каркаде, гранатовый, ромашковый, розмариновый, мятный, черничный, с календулой. Все они богаты витаминами и стимулируют потерю веса.Слушайте свой организмОткажитесь от диет. Голодные диеты нарушают баланс жиров, белков, углеводов, витаминов и других важных компонентов в организме. Результатом становятся болезни, стрессы и упадок жизненных сил. Кроме того, диеты неэффективны: когда вы перейдете на обычный режим питания, потерянный вес очень быстро вернется.Не делайте из здоровой еды культа. Правильное питание — это важно, но часами изучая этикетки на продуктах или без конца подсчитывая калории, можно заработать самый настоящий невроз.Ешьте тогда, когда испытываете голод. Не хотите завтракать — не насилуйте себя. Тянет перекусить после шести вечера — на здоровье. Сотрудники Сиднейского университета пришли к выводу, что ложиться спать на голодный желудок вредно для нервной системы: это чревато бессонницей и тревожным сном. Для позднего ужина подойдут тушеные или свежие овощи, фрукты, нежирное мясо, каши, хлеб с отрубями.