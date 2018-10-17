11 мифов о вине, в которые пора перестать верить

За древнюю и богатую историю своего существования виноделие обросло множеством мифов. Правда ли, что рыбу можно есть только с белым вином, какой должна быть винная пробка и можно ли делать вино из порошка — разбираемся с этими и другими вопросами.Хорошее вино закрывают только натуральной пробкойНа самом деле корковая пробка нужна лишь тем винам, которые выдерживают. Ее пористая структура позволяет напитку "дышать" и развиваться. А вот для молодых вин, которым кислород не нужен, винтовая или пластиковая закупорка — идеальный вариант. Кроме того, цельные корковые пробки — дорогое удовольствие, ими обычно закрывают элитные вина. В тех, что попроще, используют прессованные гранулы, смешанные с органическим клеем, — такие пробки не только плохо пропускают кислород, но и могут испортить вкус вина.После качественного вина не бывает похмельяЕще как бывает. Любое, даже самое дорогое и качественное вино, выпитое в больших количествах, дает нагрузку на печень и другие органы. При этом чем больше сахара в вине, тем тяжелее оно для организма. Чтобы не мучиться наутро от головной боли, тошноты и других неприятных симптомов, выбирайте сухие сорта и не пейте больше 300 мл за вечер.Красное — к мясу, белое — к рыбеНа самом деле выбор вина к блюдам — процесс куда более творческий. Например, к жирным лососю и палтусу прекрасно подойдет красное сухое вино, а изумительным дополнением к стейку из говядины станет выдержанное шардоне. Если в блюде есть соус, то вино лучше подбирать одного с ним цвета: к красному — красное, к белому — белое. И, конечно, доверяйте собственному вкусу — не бойтесь экспериментировать и находите те сочетания, которые нравятся именно вам.Диоксид серы в вине вреден для здоровьяПочти на каждой бутылке вина, в том числе органического, можно увидеть надпись "Содержит антиокислитель, консервант диоксид серы". Пусть она вас не пугает. Во-первых, сульфит выполняет важную роль — не дает напитку окислиться и испортиться. А во-вторых, количество SO2 в вине настолько ничтожно (всего 1%), что совершенно безвредно для организма. Для сравнения, в сухофруктах и других продуктах содержание диоксида серы в несколько раз больше.Вино в коробках хуже, чем бутилированноеВино в бутылке выглядит солидно и изысканно — это, пожалуй, единственное, в чем коробка уступает стеклу. По качеству вино в картонной упаковке ничем не хуже бутылочного. К тому же коробка дешевле, экологичнее, проще в транспортировке, а после открытия вино в ней хранится намного дольше, чем в бутылке. В некоторых странах, например, в Австралии, Швеции и Бразилии, более 50% всего вина производят в коробках.Чем старше вино, тем оно лучшеПроизводство выдержанных вин — долгий и кропотливый процесс, полный нюансов и сложностей. Видимо, это и породило миф о том, что чем "старее" вино, тем оно лучше. На самом деле нет никакой зависимости между возрастом вина и его качеством. Какое выбирать — исключительно дело вкуса. Одним нравится насыщенный сложный букет многолетних экземпляров, другим по душе свежий и легкий характер молодых вин.Чем дороже вино, тем выше его качествоНа стоимость вина влияет множество факторов, и не все они связаны с его качеством. Например, чем старше и известнее бренд, чем меньше вина он производит, тем выше будет цена бутылки. То же и с регионами — названия Бордо, Бургундия, Риоха, Приорат вызывают доверие, чем и пользуются производители, устанавливая на свои вина более высокую цену. При этом молодые и не столь раскрученные винодельни могут поставлять превосходную продукцию по куда более демократичным ценам.При подаче вино должно быть комнатной температурыЭтот миф пришел к нам из средних веков — тогда не было центрального отопления, и в домах было значительно прохладнее. А вот современная комнатная температура 21 градус совершенно неприемлема для вина — оно потеряет половину аромата и вкуса и испортит вам все впечатление от дегустации. Поэтому смело кладите вино в холодильник и охлаждайте — белое до 9-11 градусов, красное — до 16.Подтеки на бокале — признак качестваЕсли покрутить бокал вина, на нем остаются подтеки — они называются по-разному: "дамские ножки", "винные слезы", "церковные окна". Считается, что чем дольше они держатся на стекле, тем выше качество вина. Это заблуждение. Любой физик объяснит вам, что чем крепче вино, тем дольше оно будет стекать по стеклу: этанол создает эффект натяжения и удерживает жидкость на стенках. Качество напитка тут совершенно ни при чем.Вина делают из порошкаЭтот миф производители вина считают одним из самых забавных. Причиной его появления стала надпись "сухой виноматериал", которую иногда можно увидеть на этикетке. Означает она всего лишь сухое вино, которое в дальнейшем переработали, а вовсе не порошок, разведенный водой. Между прочим, делать вино из порошка совершенно невыгодно: это долгий и дорогостоящий процесс, а вкус такого напитка будет отвратительным.Яркая этикетка — признак дешевого винаТак уж сложилось, что у большинства людей хорошее вино ассоциируется с классическим строгим дизайном. И маркетологи этим часто пользуются, маскируя невысокое качество продукции солидной этикеткой. Это первая причина, по которой не стоит доверять внешнему виду бутылки. Вторая — в том, что многие виноделы — люди творческие и тоже любят экспериментировать с дизайном. Даже на дорогих известных марках вина можно встретить яркие и экстравагантные этикетки. Само собой, на качество содержимого это никак не влияет.