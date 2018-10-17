Что будет, если пить только воду
Вода помогает быстрее доставлять питательные вещества и кислород в органы и мышцы. Соотвественно, растет и уровень вырабатываемой энергии. Уже на второй день адаптировавшийся к повышенному потреблению воды организм начнет уставать меньше и работоспособность значительно увеличится.
То же самое справедливо и по отношению к мозгу. Повышение реакции, улучшение памяти, снижение уровня раздражительности — уже только эти факторы говорят о пользе воды.
Крис Бейли, биолог и знаменитый популяризатор медицины, провел месяц полностью заменив водой все другие напитки. По результатам он сделал несколько важных выводов: такая диета помогает быстрее сбросить вес и наладить метаболизм.
Повысятся и спортивные результаты. Повышенная выработка энергии сделает прогресс в зале эффективнее. Да и вообще, пить только воду в течение 9 дней это тоже самое, что ежедневно пробегать 8 километров. Энергозатраты равноценны.
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