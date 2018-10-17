Кому может навредить имбирь

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Употреблять имбирь особенно настойчиво рекомендуют в сезон простуд и гриппа. Казалось бы, полезнейший продукт! Однако медики констатируют: не всем нужно использовать имбирь, он может и навредить.Специалисты рассказали о том, каким категориям людей противопоказанно оздоровляться имбирем. В частности, от него следует отказаться беременным, особенно находящимся в последнем триместре. Дело в том, что имбирь – богатый источник сильных природных стимулирующих веществ, и его применение может вызвать преждевременные сокращения, предостерегли врачи.Также, по их мнению, не должны использовать имбирь люди, употребляющие лекарства для регуляции артериального давления или лечения сахарного диабета. Медработники конкретизировали, что «особенно опасно комбинировать имбирь с антикоагулянтами, бета-блокаторами и лекарствами на основе инсулина». Под влиянием содержащихся в имбире веществ ускоряется метаболизм, и по этой причине необходимое организму лекарство может просто не успеть сработать.Следует помнить о том, имбирь ускоряет кровообращение, отметили специалисты. При некоторых нарушениях, связанных с расстройствами кроветворения, имбирь способен вызывать ухудшение самочувствия. Пациентам из этой категории нужно обязательно консультироваться с лечащим врачом о возможности употребления этого продукта.