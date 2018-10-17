Всего один стакан этого напитка на ночь поможет победить жир в области живота!

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Лишний жир в области живота — это одна из наиболее распространенных проблем современных людей. Особенно это касается тех, кто не привык вести здоровый образ жизни.С возрастом данная ситуация лишь усугубляется, и это является одним из признаков нарушений в метаболических процессах.Многие стараются «убрать живот» только из эстетических соображений, но на самом деле все намного серьезнее, и это нужно сделать для того, чтобы устранить риски, связанные с работой сердечно-сосудистой системы.Ведь многие просто игнорируют тот факт, что жир в области живота — это не просто лишний вес, а вероятность того, что в будущем можно «заработать» себе такие неприятности, как повышенный уровень холестерина, гипертония или болезни сердца.Мы уже не говорим о том, что подобные изменения фигуры сильно бьют по самооценке человека, а это, как правило, приводит к появлению определенных эмоциональных расстройств.К счастью, у нас в арсенале есть множество способов избавиться от этого самого жира на животе, хотя, оговоримся сразу, это будет и непросто. Главное, помочь своему организму, уменьшить запасы жира и облегчить его выведение.Диетологи поделились рецептом замечательного напитка, который лучше всего потреблять на ночь перед сном. Он улучшает метаболическую функцию организма и существенно облегчает борьбу с лишним весом.Некоторые наши привычки, особенно те, что мы практикуем перед отходом ко сну, определенным образом влияют на то, сколько мы весим (положительно или отрицательно).Потребление тяжелой пищи, как известно, способствует появлению лишних килограммов, а вот фрукты или овощи на ужин помогут их убрать.Данные продукты не только легче перевариваются в это время дня, но и их питательные вещества активизируют те процессы, которые являются ключевыми для оптимизации расхода энергии.Ночной напиток, который мы вам предлагаем, состоит из таких низкокалорийных ингредиентов, как:Огурец.Петрушка.Лимон.Имбирь.Алоэ вера.Все вышеперечисленные продукты питания характеризуются своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, и не только помогут вам похудеть, но и защитить свой организм от болезней, вызванных действием свободных радикалов.Высокое содержание клетчатки и натуральных ферментов в этом коктейле способствует улучшению пищеварительных процессов, оптимизирует поглощение питательных веществ и стимулирует корректное выведение отходов.Еще этот вечерний напиток обладает легким слабительным действием, что улучшает перистальтику кишечника в ночное время и облегчает процесс дефекации.Коктейль поможет вам справиться и с ночной тягой к еде, а это, согласитесь, одно из самых значительных препятствий на пути к желанной фигуре и нормальному весу тела.Регулярное потребление этого напитка (хотя бы несколько раз в неделю) избавит вас от задержки жидкости в организме, уменьшит чувство тревожности и поможет при нарушениях сна.А если и это вас не убедило, то вот последний аргумент: такой коктейль прекрасно увлажняет тело, улучшает функционирование всех его основных систем и состояние кожи!Как приготовить чудо-напиток для борьбы с жиром?Питательный состав этого напитка позволяет не только эффективно бороться с лишним весом (жиром на животе), но и снизить уровень холестерина в крови, преодолеть анемию и укрепить иммунную систему организма.Результативность зависит от индивидуальных физических особенностей каждого человека (от скорости метаболизма), а также от рациона питания и образа жизни.Если вы хотите добиться желаемых результатов, то вам придется отказаться от хлебобулочных изделий. Это прямой источник насыщенных жиров и углеводов.А еще, желательно, дополнить эффект потреблением 1-2 литров воды в день и 5-6 порциями фруктов и овощей.Ингредиенты: 1/2 огурца, 1/2 чашки нарезанной свежей петрушки (22 г), сок из 3 лимонов, 1/2 столовой ложки тертого имбиря (5 г), 1/2 чашки геля алоэ вера (100 г), 1 стакан воды (250 мл).Способ приготовления:Тщательно помойте огурец, очистите его от кожицы и порежьте.Положите в блендер, добавьте туда же порезанную петрушку, имбирь и лимонный сок.Затем добавьте гель алоэ вера и воду.Смешайте на максимальной скорости, чтобы у вас получился напиток однородной консистенции.Поскольку все ингредиенты очень легко и быстро окисляются, важно выпить коктейль сразу же. Так вы получите максимум его полезных свойств.Добавлять сахар или какие-либо искусственные подсластители, конечно, не следует.Способ потребления:Приготовьте 1 стакан этого напитка и выпейте его перед сном, а точнее сразу после ужина и где-то за час-два перед тем, как ложиться спать.На первой неделе можете начинать с потребления половины стакана, постепенно увеличивая количество до целого стакана.Имейте в виду, что эффект будет заметен не сразу. Чудес не бывает: вам необходимо вести здоровый образ жизни, а коктейль станет прекрасным к тому дополнением.Включите его в свой рацион питания, следите за количеством потребляемых калорий и не забывайте про физические упражнения. Так вы добьетесь оптимальных результатов.