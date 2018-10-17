3 особенно полезных сухофрукта для организма

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Многие думают, что фрукты считаются полезными только из-за витаминов. На самом деле их состав нутриентов, способных оздоровить организм, гораздо разнообразнее, не ограничивается только витаминами. То же относится и к сухофруктам. Более того, концентрация микроэлементов в них в силу отсутствия влаги более существенная.По словам диетологов, сухофрукты содержат такие ценные для организма питательные вещества, как белки, витамины, минералы и волокна. Специалисты отмечают, что употребление сухофруктов помогает уменьшать количество съедаемой за день вредной пищи, - это дополнительно улучшает здоровье.Какие сухофрукты эксперты оценивают как особенно богатые оздоровительными свойствами? Таковым, например, они считают чернослив – этот продукт идеален для восполнения энергии, необходимой телу. Кроме того, в черносливе много минеральных веществ, особенно калия, способствующего снижению повышенного артериального давления.Другой сухофрукт, сушеный инжир, эффективен для укрепления иммунной системы и более активного пищеварения. Ученые настоятельно советуют употреблять сушеный инжир в качестве профилактики заболеваний легких.Изюм рекомендуется употреблять при малокровии – он активизирует производство гемоглобина и эритроцитов. Благодаря комплексному составу из минералов, ферментов и витаминов изюм окажется особенно полезным в сезон заболеваний, так как стимулирует организм более старательнее работать над созданием дополнительного уровня защиты от патогенов.