Как следует питаться с приближением холодов
Поскольку к середине осени организм уже может начать испытывать дефицит витаминов, особенно важно увеличить в это время года количество употребляемых овощей, фруктов и зелени. Об этом в интервью сообщила врач- иммунолог Людмила Петрова.
Одним из обязательных правил осенью является привычка завтракать – каждое утро и достаточно плотно, пояснила специалист. По словам врача, очень полезно по утрам готовить смузи с использованием таких ингредиентов, как кефир или йогурт, бананы, ягоды, грейпфруты.
К примеру, подсказывает врач, полезно употреблять коктейли из кефира с добавлением банана (половинка плода на стакан), или из натуральных йогуртов с перетертыми ягодами. Другим великолепным рецептом врач считает смузи из грейпфрута и банана – богатейший для организма источник важнейших для поддержания иммунитета ингредиентов.
«Грейпфрут очищаем от кожицы и пленок, режем, добавляем порезанный банан, ложку меда, заливаем нежирным питьевым йогуртом и взбиваем в блендере», - поделилась эксперт составом полезного напитка.
Также, по словам Людмилы Петровой, осенью особенно полезно есть яблоки – лучше всего, местные. В этих фруктах присутствуют салициловые кислоты, которые дают противовоспалительный эффект и хорошо защищают от разных болезней, в том числе и простудных.
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