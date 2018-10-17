7 продуктов, которые могут вызвать бессонницу

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Не нужно забывать, что существуют продукты, которые негативно влияют на процесс засыпания и на качество. Как ни странно, поспособствовать бессоннице может даже питьевая вода.Научные специалисты предостерегают: активное питье воды в вечернее время может привести к ночным походам в туалет. Они советуют по возможности равномерно распределять употребление жидкости в течение дня. Перед сном, если хочется пить, можно съесть киви – в этом фрукте много влаги, также он активизирует выработку серотонина, улучшающего сон.Также лучше не пить сладкую газировку. В составе сладких газированных напитков, как поясняют эксперты, содержится много сахара и почти всегда есть кофеин – такое сочетание стимулирующих веществ точно не поможет заснуть. Кроме того, вечером нужно быть осторожнее с чаем – в нем содержится не только кофеин, но и теобромин, вещество, известное своим свойством увеличивать сердечные сокращения.Кстати, тот же теобромин, что и в чае, содержится в шоколаде – этот продукт тоже нарушает сон.В вечернее время нужно избегать употребления томатных соусов, подсказывают медики. В них присутствует аминокислота тирамин, стимулирующая выработку норадреналина, вызывающего активность. Кроме того, нужно избегать острых закусок, чипсов.Еще один продукт, способный провоцировать бессонницу, -мороженое. В нем сочетаются сахар и насыщенные жиры, используемые организмом для производства энергии. Если хочется сладкого, лучше съесть банан.