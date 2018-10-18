Диетологи рассказали о полезных свойствах отрубей

Отруби полезны для организма человека.Отруби стали в последнее время популярным компонентом рациона людей, которые пытаются составить здоровую диету. Из-за большого содержания клетчатки они обычно известны как эффективный способ от запоров.Вы также можете использовать их во время потери веса. Они ограничивают поглощение жира из пищи и помогают контролировать аппетит. Кроме того, они являются основой диеты, очищающей кишечник и весь организм.Что такое отруби и кто должен их использовать?Отруби образуются из перемола различных видов зерновых культур. В их составе - наружный слой зерен. Этот продукт долго считался отходами образующимися при производстве муки, его использовали, как корм для животных. Но в конце ХХ века было признано, что они имеют питательную ценность и содержат вещества, которые могут представлять собой дополнение к ежедневному рациону. В магазинах можно найти гречневые отруби, овсяные, пшеничные, ржаные.В зависимости от зерна, из которого были получены отруби, они отличаются содержанием ценных компонентов, определяющих их свойства и применение. Практичным вариантом, является составление смесей отрубей таким образом, чтобы использовать преимущества всех их видов. В случае гранулированных продуктов следует обращать внимание на то, что часто к ним добавляются твёрдые растительные жиры и сироп глюкозо-фруктозный, то есть ингредиенты, которых следует избегать, особенно при применении диеты для похудения.Отруби известны прежде всего, как отличный источник клетчатки. Они должны быть в рационе всех, кто:- имеет проблемы с запорами, страдают от частых запоров, а также в группе людей, подверженных риску рака толстой кишки;- худеет, лечится от избыточного веса и ожирения;- применяют диету для очищения кишечника и диету, которая устраняет токсины из организма;- страдают из-за нарушения липидного обмена (повышенный уровень «плохого» холестерина и триглицеридов); что является элементом профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний;- страдает от нарушения гликемии (высокий сахар).Что содержат отруби – витамины, клетчатка, минералы?Отруби содержат все основные питательные вещества – жиры, белки и углеводы. Содержание первого из них – белка – составляет около 17 %. Содержание жира в клетчатке зависит от зерна, которое подлежало обработке. Много жира содержат овсяные отруби. В основном это необходимые ненасыщенные жирные кислоты, которые очень нужны для нормальной работы всего организма.В отрубях содержатся также витамины. Стоит упомянуть и о витамине E, который характеризуется большим потенциалом. Он восстанавливает эпидермис, удаляет свободные радикалы, которые повреждают клетки. В отрубях много витаминов группы B, которые важны для метаболических процессов и нервной системы.Этот продукт также содержит большое количество минеральных компонентов, таких как: магний, цинк, железо или калий. Их биодоступность, то есть возможность использования организмом - относительно низкая. Что означает, что другие ингредиенты, которые мы находим в отрубях ограничивают усвоение этих элементов.Основным и наиболее важным компонентом отрубей является клетчатка. Её можно определить как вещество, классифицированное как невосстановимые углеводы, и, следовательно, те, которые не перевариваются и не всасываются в желудке. Клетчатка не является источником энергии. За то играет важную роль в правильной работе пищеварительной системы.Различают две фракции клетчатки – растворимую и нерастворимую в воде. Отруби, в зависимости от зерен, из которых они происходят, содержат разные пропорции отдельных фракций волокон. Например, овсяные отруби - источник водорастворимых волокон (они содержат бета-глюкан) и нерастворимых волокон. Рекомендуется, чтобы в рационе ежедневно присутствовало около 25 г этого ингредиента.Клетчатка для очистки кишечника и при запорахКлетчатка не растворимая в воде, увеличивает объём каловых масс, что приводит к тому, что они раздражают стенки кишечника и благодаря этому, непереваренные остатки пищи быстрее перемещаются к конечному участку желудочно-кишечного тракта.Нерастворимые волокна является основным компонентом диеты, предотвращающей появление запоров. Диета, богатая этим компонентом является лучшей диетой для очищения кишечника. Соответственно, большое потребление клетчатки, имеет влияние на снижение риска развития геморроя. Клетчатка представляет собой один из важных элементов профилактики рака толстой кишки.Клетчатка из отрубей поможет похудеть и очистит организмВодорастворимая клетчатка, как следует из названия, способна связывать воду в пищеварительном тракте. Она образует гели с высокой вязкостью, которые сгущают содержание пищи и замедляют прохождение непереваренных пищевых остатков через пищеварительный тракт. Кроме того, благодаря некоторым содержащимся в ней веществам, она может очищать организм от токсинов, таких как ионы тяжелых металлов.В толстой кишке она также ферментируется бактериями, обнаруженными в этой среде. Эффект таких преобразований заключается в создании многих веществ, полезных для организма. Исследователи доказали, что это снижает риск рака толстой кишки.Водорастворимая клетчатка обладает также способностью связывания желчных кислот, необходимых для эффективного переваривания жиров из пищи, что снижает их всасывание из желудочно-кишечного тракта. Она имеет небольшое количество калорий (1 г водорастворимой клетчатки – 2 ккал).Поэтому включение в рацион отрубей, богатых клетчаткой - это идеальный способ для снижения веса. Полезные свойства отрубей можно использовать при условии, что их количество в рационе не будет завышено и если прием отрубей будет сопровождать большим потреблением воды. Чтобы волокна выполняли свою важную роль в организме, необходимо обеспечить ему достаточное количество жидкости.Как растворимая, так и нерастворимая клетчатка играют большую роль в области контроля аппетита. Продукты, богатые на этот компонент больше подвергаются пищеварению и вызывают более медленный рост уровня глюкозы. Это, в сочетании со способностью к набуханию, дает большее чувство сытости. В долгосрочной перспективе позволяет также снизить колебания уровня глюкозы, которые значительно затрудняют контроль аппетита.Кто должен отказаться от отрубей?Существует ряд заболеваний, при которых включение отрубей в рацион не рекомендуется. Сюда относятся, в частности:- заболевания желудка и кишечника (в том числе заболевания печени, желудочно-пищеводного рефлюкса, язвенной болезни, воспалительные процессы, ринит);- остеопороз- заболевания почек;- анемия, то есть малокровие;- период реконвалесценции после операций.