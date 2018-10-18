Найден способ отличать смертельный рак от несмертельного

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Специалисты научились различать спящие и смертоносные онколетки.Как понять, кому из заболевших раком пациентов грозит смерть, а кому – нет? Похоже, что исследователи из медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке смогли найти ответ на этот вопрос. Специалисты научились различать спящие и смертоносные онколетки в организме людей, заявив, что шансы на выживание зависят от наличия одного белка.Ученые установили, что некоторые вещества опухолей могут стать причиной метастаз в костном мозге, убивающих пациентов. В частности, они смогли убедиться в том, что скорая смерть заболевших раком людей после постановки диагноза была связана с отсутствием или слишком малой концентрацией в онкоклетках белка NR2F1. В свою очередь, его существенное содержание в клетках рака делало их спящими, то есть, не убийственными.«Высокая концентрация этого элемента в злокачественных клетках снижала риски появления метастаз», - заявили авторы работы.По их словам, отсутствие белка NR2F1 - это своеобразный сигнал врачам о том, что пациент с онкологией находится в особой группе риска и ему необходимы дополнительные меры терапии. Прежде всего этот принцип верен для больных раком груди, отмечается в отчете по исследованию.