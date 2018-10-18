Медики назвали распространенные побочные эффекты кесарева сечения

Операция может привести ко многим проблемам.

Ученые смогли установит факт, что после того, как ребенок появился на свет путем кесарево сечения, начинается необратимый процесс гибели нейронов и ненормальная активация гипоталамуса.

Добавим, что гипоталамус - это часть в главном мозге, которая отвечает за работу всех внутренних органов. Это позволяет нашему организму выработать иммунитет к инфекциям, а также формировать цепочку нервных клеток.

Но в связи с хирургической операцией этот процесс нарушается. Ученые наблюдали за мышами, и им удалось выяснить, что после вмешательства нейроны продолжают гибнуть еще три дня, а иммунитет на протяжение долгого времени не может выработать антитела к вирусам. По этой причине многие мыши умирали сразу после рождения.
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